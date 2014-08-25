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ВВП России падает второй месяц подряд
В июле ВВП России сократился на 0,2%, сообщило в пятницу Минэкономразвития. В августе ситуация может усугубиться, но по итогам года у экономики еще есть шансы остаться в плюсе, говорят эксперты.
В июле экономика сокращалась второй месяц подряд — в июне ВВП также уменьшился — на 0,1%. С января по июль рост ВВП составил 0,7%, следует из данных еженедельного мониторинга Минэкономразвития.
Июльская статистика оказалась ожидаемо слабой. На прошлой неделе Росстат опубликовал данные по инвестициям за месяц — они упали на 2% по сравнению с июлем 2013 года после слабого роста на 0,5% месяцем ранее. Ожидания экономистов были еще хуже — консенсус-прогноз Интерфакса показывал падение в июле на 2,6%.
Противоречивые данные и по другим секторам. Сезонный подъем в июле на 8,5% был в сельском хозяйстве, стабильно растет промышленное производство (на 1,5%), сообщал ранее Росстат. Но, например, объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», за месяц упала на 4,6%, рост грузооборота замедлился до 0,3%.
Нужно делать корректировку на эффект высокой базы — в июле прошлого года экономика показывала неплохой рост, предупреждает главный экономист Центра развития ВШЭ Валерий Миронов. Если предположить, что до конца года будут столь же слабые данные по ВВП, итоговый рост, по его расчетам, составит 0,37%.
Пока все говорит о том, что в августе ситуация может еще ухудшиться, и не видно никаких точек роста, которые могли бы ее исправить, считает эксперт Института Гайдара Павел Трунин. По данным Росстата, предпринимательская уверенность в России в августе снизилась после стабилизации в июле в добыче и в обработке. Среди факторов, сдерживающих, по мнению руководителей, рост производства, преобладают недостаточный спрос и высокие налоги.
Официальный прогноз министерства по росту ВВП по итогам года составляет 0,5%. Ранее министр экономического развития Алексей Улюкаев заявлял, что в сентябре ведомство может пересмотреть свой годовой прогноз в сторону увеличения вплоть до 1%. Прогноз ЦБ на 2014 год составляет 0,4%.
Экономисты, опрошенные Интерфаксом, ожидают рост ВВП в 2014 году на 0,3%, в 2015 году — 1,5%. Более консервативна банковская группа Raiffeisen Bank International — как следует из ее отчетности, опубликованной в минувший четверг, она ожидает падение экономики на 0,3% в 2014 году и умеренный рост на 1% в 2015-м.
Причины — эскалация геополитической напряженности и эффект введенных санкций — низкий уровень инвестиций, неблагоприятный инвестклимат и сильный отток капитала.
Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.
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