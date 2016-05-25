"Мир" станет "социальной картой россиянина"

Власти продолжают работать над технологической начинкой для национальных платежных карт, чтобы усилить интерес россиян к ним, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Национальная система платежных карт (НСПК), подконтрольная ЦБ, приступила к тестированию социального и транспортного приложений для карт «Мир». Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к НСПК. По прогнозам банкиров, россияне смогут воспользоваться многофункциональными национальными картами уже в 2017 году. Со временем они могут вытеснить другие социальные карты, если на эту идею найдется достаточное финансирование.

По словам собеседника «Известий», карта «Мир» будет единым инструментом идентификации при предоставлении мер соцподдержки. Источник указал, что НСПК сейчас ведет переговоры с банками-участниками платежной системы «Мир» по поводу технического решения для реализации этой задачи. А в Мордовии, по словам собеседника, на базе КС-банка уже началось тестирование оплаты проезда по национальным картам в общественном транспорте. КС-банк на запрос «Известий» не ответил.

В НСПК «Известиям» подтвердили, что работают над многофункциональным приложением.

— Мы хотим объединить разрозненные, но востребованные платежные приложения в транспорте, в социальной сфере, в топливных программах и реализовать их на базе карт «Мир», — сообщили официальные представители НСПК.

Картой «Мир» можно будет расплачиваться в общественном транспорте — метро, трамваях, троллейбусах. Кроме того, по национальной карте будут предоставляться скидки в аптеках. С помощью «национального пластика» можно будет и записаться в поликлиники.

По мнению экспертов, опрошенных «Известиями», с учетом транспортного и социального приложений в совокупности карты «Мир» станут более популярными у населения, чем самые распространенные из существующих транспортных карт «Тройка» (7 млн пользователей) и «Стрелка», созданная на базе УЭК (500 тыс. пользователей), которыми можно оплатить проезд в общественном транспорте в Москве и Московской области соответственно.

— Размещение на карте «Мир» транспортных и социальных приложений, безусловно, подогреет к ней интерес, — полагает начальник процессингового центра группы Бинбанка Кирилл Дьячков. — В этом случае узкоспециализированные карты типа «Тройка» и «Стрелка» будут заметно проигрывать национальным картам.

По словам представителя Бинбанка, технологически размещение на карте нескольких платежных, транспортных и социальных приложений потребует от банков-эмитентов использования чипов с большим объемом памяти.

У чипа производства «НИИМЭ и Микрон» память составляет 72 кБ — по оценкам банкиров, этого будет вполне достаточно для технологической «начинки» карты «Мир». ОАО «Ангстрем» не сообщало об объеме памяти своей микросхемы, но представители компании указывали, что он будет превышать показатели «Микрона».

По прогнозам Кирилла Дьячкова, многофункциональные карты «Мир» (с транспортным и социальным приложениями) появятся в 2017 году. В НСПК затруднились назвать точные сроки, заметив, что подобные сложные проекты требуют времени.

— По времени реализация подобных проектов обычно занимает от года и более, — сказал Кирилл Дьячков.

По мнению директора департамента платежных систем СМП Банка Елены Биндусовой, наиболее оптимальным решением будет объединение в одной национальной карте функционала транспортных карт «Тройка» и «Стрелка».

— Учитывая, что в Московском регионе очень высокая мобильность населения и миллионы людей ежедневно делают по несколько пересадок, чтобы добраться до места назначения, единый инструмент, которым они смогут расплачиваться как за проезд в Москве, так и в Московской области, будет востребован, — считает Елена Биндусова. — Наиболее оптимальным является вариант, если по данной карте можно будет проводить идентификацию гражданина и автоматически взимать плату за проезд по специальному тарифу, если держатель карты относится к льготной категории, не требуя удостоверения.

В компании отметили, что карта «Мир» не будет выполнять функции удостоверения личности гражданина (паспорта).

Аналитик Национального рейтингового агентства (НРА) Вячеслав Гришаков считает, что переход к единой карте, с помощью которой можно оплатить проезд, покупки, а также получить льготы и которая выступает инструментом идентификации, был бы логичным решением.

Представитель Локо-банка также уверен, что в рамках реализации проекта выпуска карты «Мир» в дальнейшем можно будет создать базу россиян-льготников.

Впрочем, по словам Вячеслава Гришакова, нельзя не учитывать, что реализация инициативы потребует больших затрат из бюджета.

— Только создание НСПК оценивается в сумму более 3 млрд рублей, внедрение же любой инновации (особенно в нынешних финансовых условиях) требует значительного финансирования, затрат на продвижение бренда и времени на окупаемость этих затрат, — напомнил Вячеслав Гришаков.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.