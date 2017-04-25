Курс доллара опустился до минимума с лета 2015 года

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в понедельник опустился до минимума с июля 2015 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Стоимость американской валюты снижалась до 55,76 рубля.

«Доллар снижается на фоне роста аппетита к рисковым активам. Победа в первом туре на президентских выборах во Франции центриста Эммануэля Макрона заметно отодвигает опасения в отношении евро и экономики региона в целом. Как известно, позиции Макрона - целостность ЕС и ориентир на глобализацию. Рубль пока сохраняет привлекательность. Поддержку национальной валюте продолжают оказывать фактор налоговых платежей, восстановление нефтяных цен. Плюс стоит отметить определенный рост оптимизма в отношении рисковых активов после итогов первого тура президентских выборов во Франции. Вместе с тем вторая половина недели может оказаться куда менее позитивной для российской валюты. Постепенное угасание электорального оптимизма, сохранение геополитических рисков, предстоящие продолжительные выходные, слабая нефть и решение ЦБ по ставке - все это будет довлеть над рублем, который в итоге может сдержанно отступить (57 рублей за доллар). Краткосрочные ориентиры по паре доллар/рубль: 55,6-56,4», - говорят аналитики Нордеа Банка.

По мнению аналитиков Промсвязьбанка, диапазон 55,8-57,5 рубля за доллар, в котором пара доллар/рубль находится с конца марта, пока сохраняет актуальность. «Однако, на наш взгляд, в условиях позитивного спроса на риск на глобальных рынках и пика налогового периода внутри РФ пара доллар/рубль может пойти на очередное обновление многомесячных минимумов. Пробой локальных минимумов в 55,8 рубля за доллар может открыть дорогу к следующей цели - 55 рублей за доллар, - отмечают они. - При этом среднесрочно мы по-прежнему считаем рубль перекупленным. Скорее всего, в середине второго квартала пара доллар/рубль может поставить минимумы этого года, после чего начнется тенденция к плавному ослаблению рубля», - отмечают эксперты.

Чего стоит ждать от валют на новой неделе?

Александр Крапивко, портфельный менеджер:

«Если нефть валится с 56-ти до 51-го, а рубль за неделю отдает какие-то несчастные полпроцента, то я могу сказать, что рубль - очень крепкая валюта сейчас. И если нефть у нас не будет падать такими же кавалерийскими темпами на новой неделе, то, скорее всего, рубль укрепится. То есть еще неделю назад мы говорили, если нефть останется спокойной, то рубль укрепится. Нефть сильно упала, рубль остался, практически, здесь же (полпроцента не в счет). Это говорит о том, что рубль - крепкий. И я думаю, что нефть где-то на 51 долларе, 50 долларах является достаточно крепкой поддержкой, и она вряд ли будет падать к 45-ти на неделе, и рубль укрепится. Причина в том, что идет carry trade, то есть наши ОФЗ, по большому счету, не падают. И налоговый период: 25 апреля - НДПИ, 28-го - налог на прибыль, а чем ближе к этим датам, тем у экспортеров меньше выбора, им надо продавать, по какому бы рынку это ни получилось. Им повезло, что рубль немножко ослабился. Ну, а на следующей неделе, по крайней мере, еще два дня, все равно придётся продавать».

На днях на Красноярском экономическом форуме министр экономики Максим Орешкин признался в том, что не является сторонником слабого рубля. При этом Минэкономразвития в своем официальном прогнозе ожидает среднегодовой курс доллара на уровне 64,4 рубля, а в конце 2017 года, по прогнозу министерства, доллар будет стоить 68 рублей. Как можно трактовать признание главы Минэкономразвития?

Сергей Мельников, ведущий аналитик Global FX:

«Достаточно противоречивые периодически у него возникают заявления: с одной стороны, он не считает слабый рубль хорошим, с другой - считает его переоцененным. Я, честно говоря, склоняюсь к тому, что в нынешних условиях, конечно, более слабый рубль был бы гораздо более выгоден для нашей экономики (как экспортно ориентируемой, в первую очередь). И, конечно же, соглашусь - может быть, чуть ниже у меня уровень - это 65 рублей за доллар к концу года, среднегодовое значение - между 60 и 65. Это, в первую очередь, будет связано с ситуацией на сырьевом рынке».

На неделе состоится заседание ЦБ, где, вероятно, будет снижена ключевая ставка. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила, что члены совета директоров регулятора могут обсудить два варианта снижения ставки - на 0,25 или 0,5 процентного пункта.