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Россияне будут платить утилизационный сбор за всё

25 Апреля 2013, 15:27 | В России

Утилизационный сбор будет взиматься не только с автомобилей, но и с шин, телевизоров, холодильников и других готовых изделий, рассказали "РГ" в Минприроды.

Обсуждается и введение экологических взносов на бэушные товары, которые нельзя переработать и использовать для производства новой продукции, например, к батарейкам. Правда, окончательных решений еще нет. Не до конца понятно и то, как будет работать новая схема.

"Пока очевидно только одно - механизм взимания сбора для других товаров должен быть аналогичен механизму взимания сборов с автомобилей", - сообщила "РГ" замдиректора департамента торговых переговоров минэкономразвития Екатерина Майорова. Предполагается, что собранные деньги будут поступать в бюджетный или во внебюджетный государственный фонд, после чего направляться на финансирование технологий, связанных с утилизацией и переработкой отходов. Некоторые эксперты не исключают, что из-за введения утилизационного сбора ряд товаров может подорожать. Глава минприроды Сергей Донской не так давно приводил расчеты, по которым стоимость потребительской корзины может увеличиться в итоге на 0,3-0,5 процента.

В то же время введенный в прошлом году утилизационный сбор по автомобилям не вполне соответствует нормам ВТО, поэтому по нему будут изменения, сообщил "РГ" замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности минприроды Николай Нефедьев. Условия уплаты утилизационных сборов для российских и иностранных производителей должны быть одинаковыми, поясняют в Минэкономразвития. Сейчас импортеры и зарубежные концерны должны платить сбор за каждый ввезенный в страну автомобиль, отечественные производители, гарантирующие безопасную утилизацию машин, от уплаты сбора освобождаются.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам прессы
Теги: утилизация  Минприроды  Минэкономразвития  налоги  авто 



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Комментарии

  • Псевдоним17:07, 25.04.2013#

    приплыли .

  • Псевдоним17:17, 25.04.2013#

    А может просто ввести оброк, десятину и вернуть крепостной строй?

  • Вася, тойотовод из Владика18:58, 28.04.2013#

    М-дя, этот утилизационный сбор - прямо таки поле непаханное, только успевай бабки рубить. Покруче чубайсовых нанотехнологий. В то же время предприятий по утилизации нет и не скоро будут. Получается просто обычная обдираловка граждан.

  • Псевдоним17:17, 25.04.2013#

    Началось. Плати за то, что ты жив. . . Не долго им осталось. . .

  • Псевдоним17:18, 25.04.2013#

    им на Куршавель не хватает? или на ЧМ-2018 по футболу? На него уже сейчас смета за триллион зашкалила!

  • Неедрос17:18, 25.04.2013#

    " Предполагается, что собранные деньги будут поступать" в карманы Едрилл. . . )))

  • Псевдоним17:24, 25.04.2013#

    оо. . . а че понравилось что ли???

  • Последний бровеносец17:39, 25.04.2013#

    Вот торкнуло!!!! Вот мозжечок-то воспалился!!! Слушайте, ну за воздух еще не ввели пошлину - вот где резерв пополнения казны!!!

  • Д.Истрофик17:45, 25.04.2013#

    Если судить по утилизационным сборам на автомобили то нас ждёт подорожание товаров от 8 до 25% после введения новых утилизационных сборов на высокотехнологичные товары!

  • 36217:57, 25.04.2013#

    То что сбор введут сомнений нет, а вот что будут что то утилизировать, здесь извините, ХВЖ.

  • Вася, тойотовод из Владика19:01, 28.04.2013#

    "а вот что будут что то утилизировать, здесь извините, ХВЖ" - мой хороший приятель недавно в Южной Корее сдал машину в утилизацию. Не он заплатил деньги, а ему заплатили за сданное ценное вторсырьё 350 долларов.

  • Псевдоним18:36, 25.04.2013#

    Был такой мультфильм "Чипполино" там, например, Едросы ихнии собирали налог на дождь. Точно в мультфильме показаны бандиты из Единой России, как они грабят народ.

  • Псевдоним00:27, 26.04.2013#

    голосуй и дальше за медвепута и путлера!

  • Псевдоним12:07, 27.04.2013#

    Свежие идеи от ЕР. . .

  • Псевдоним12:16, 27.04.2013#

    Народ уже и так размножаться почти перестал - ТАК ЕГО ЕЩЕ ДОЖАТЬ РЕШИЛИ?????????? А за воздух еще платить не надо???????

  • Псевдоним12:18, 27.04.2013#

    А может НЕ НАРОД ДОЛЖЕН, А НАРОДУ ДОЛЖНЫ приплачивать за металлолом, за б/у резину и прочее сырье для повторного использования????????

  • Псевдоним12:23, 27.04.2013#

    В фантастическом романе "Москва 2042" Войновича описано наше похожее будущее. . . А еще там была обязанность всех граждан сдавать государству вторичное сырьё - всё своё дерьмо.

  • Псевдоним12:30, 27.04.2013#

    На туалетную бумагу надо не забыть налог ввести.

  • Псевдоним12:36, 30.04.2013#

    В советские времена пионеры сдавали муклатуру за это еще и платили и планы были.

  • Псевдоним12:32, 27.04.2013#

    В незнайке на луне описана наша жизнь и чипполино еще тоже предсказывал. И там и там пока шевелиться народ не стал их трахали.

  • Утилизатор12:35, 27.04.2013#

    Такими темпами в скорости введут утилизационный налог на овощи, фрукты, зерно!

  • Псевдоним12:35, 27.04.2013#

    А в тараканище пока воробей не за***рил таракана, так там звери с ума сходили от ужаса. Интересно тараканище это екскримисткая литература? Как и Ну погоди сейчас или нет?

  • Псевдоним 212:36, 27.04.2013#

    а я не против платить утилизационный сбор, но только за утилизацию вот таких чиновников, которые предлагают этот бред.

  • хм...18:39, 27.04.2013#

    Лампочки забыли! батарейки. . . Рваные носки. . .

  • Псевдо ним17:58, 28.04.2013#

    "Пока очевидно только одно" народ хотят развести на бабки. Очередной раз. Понятно, что никто ничего утилизировать не будет. На авто ввели налог и хоть кто нибудь видел где утилизируют машины? То-то. Почему-то сдирая с народа деньги прикрываются заботой о нём же.

  • Псевдоним18:07, 28.04.2013#

    ну как ещё ободрать народ . что то ещё не придумали но всё впереди . скоро запляшет красный 1917 год держитесь !!!!!!!!

  • Псевдоним18:20, 28.04.2013#

    Отнюдь, сударь. Как раз внуки и правнуки тех, кто совершал большевистко-жидовский переворот в 1917-ом, сейчас и правят бал, оккупировав страну.

  • takeoff18:17, 28.04.2013#

    Скоро будем платить за то что дышим и выдыхаем углекислый газ и за то что пукаем. Это же вредные выбросы! Закрутят гайки так, что будем дышать через раз. Спасибо депутатам, слугам "народным" !

  • Nim18:29, 28.04.2013#

    В нормальных странах на переработке вторсырья зарабатывают, и даже готовы при этом платить потребителям, чтобы они сдавали вторсырье куда надо, а не просто выкидывали в мусорку. А утилизационный сбор однозначно будет уходить налево, а вторсырье закапываться где-нибудь - так принято в России.

  • Псевдоним18:33, 28.04.2013#

    А ДУСТОМ НЕ ПРОБОВАЛИ????????????????????

  • Псевдоним_X16:11, 02.05.2013#

    Вот классно придумали :) Привез хлам к администрации, вывалил, и хай утилизируют. . . .

  • Сталин16:15, 02.05.2013#

    Прямо сказка"Чиполино"начинается.

  • Псевдоним16:21, 02.05.2013#

    сломался холодильник, выбросил его с балкона - уплочено !

  • Псевдоним16:52, 02.05.2013#

    Все поборы можно заменить одним налогом на выдыхаемый углекислый газ. Во деньжищь то будет!

  • Ося16:57, 02.05.2013#

    Очередная афера по изъятию денег Остапа-Сулеймана-Берта-Мария-Бендер-бейя.

  • Псевдоним17:09, 02.05.2013#

    А я за налоги!!! Правильно надо гайки закрутить и резьбу сорвать:) А то нах. . й раслабились, больно холопам жить стало лучше:) Машин в городе [***]. . . 5ь дорогу не перейдёшь. Я уверен что после затягивания гаек до предела, народец даже непукнет:)Мне лично пох9. . й на эти налоги у менядостаточный приток финансов чтоб даже необрощать на это внимание:)

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