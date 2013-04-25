Россияне будут платить утилизационный сбор за всё

Утилизационный сбор будет взиматься не только с автомобилей, но и с шин, телевизоров, холодильников и других готовых изделий, рассказали "РГ" в Минприроды.

Обсуждается и введение экологических взносов на бэушные товары, которые нельзя переработать и использовать для производства новой продукции, например, к батарейкам. Правда, окончательных решений еще нет. Не до конца понятно и то, как будет работать новая схема.

"Пока очевидно только одно - механизм взимания сбора для других товаров должен быть аналогичен механизму взимания сборов с автомобилей", - сообщила "РГ" замдиректора департамента торговых переговоров минэкономразвития Екатерина Майорова. Предполагается, что собранные деньги будут поступать в бюджетный или во внебюджетный государственный фонд, после чего направляться на финансирование технологий, связанных с утилизацией и переработкой отходов. Некоторые эксперты не исключают, что из-за введения утилизационного сбора ряд товаров может подорожать. Глава минприроды Сергей Донской не так давно приводил расчеты, по которым стоимость потребительской корзины может увеличиться в итоге на 0,3-0,5 процента.

В то же время введенный в прошлом году утилизационный сбор по автомобилям не вполне соответствует нормам ВТО, поэтому по нему будут изменения, сообщил "РГ" замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности минприроды Николай Нефедьев. Условия уплаты утилизационных сборов для российских и иностранных производителей должны быть одинаковыми, поясняют в Минэкономразвития. Сейчас импортеры и зарубежные концерны должны платить сбор за каждый ввезенный в страну автомобиль, отечественные производители, гарантирующие безопасную утилизацию машин, от уплаты сбора освобождаются.

ZRPRESS.RU, Владивосток.