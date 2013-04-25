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Россияне будут платить утилизационный сбор за всё
Утилизационный сбор будет взиматься не только с автомобилей, но и с шин, телевизоров, холодильников и других готовых изделий, рассказали "РГ" в Минприроды.
Обсуждается и введение экологических взносов на бэушные товары, которые нельзя переработать и использовать для производства новой продукции, например, к батарейкам. Правда, окончательных решений еще нет. Не до конца понятно и то, как будет работать новая схема.
"Пока очевидно только одно - механизм взимания сбора для других товаров должен быть аналогичен механизму взимания сборов с автомобилей", - сообщила "РГ" замдиректора департамента торговых переговоров минэкономразвития Екатерина Майорова. Предполагается, что собранные деньги будут поступать в бюджетный или во внебюджетный государственный фонд, после чего направляться на финансирование технологий, связанных с утилизацией и переработкой отходов. Некоторые эксперты не исключают, что из-за введения утилизационного сбора ряд товаров может подорожать. Глава минприроды Сергей Донской не так давно приводил расчеты, по которым стоимость потребительской корзины может увеличиться в итоге на 0,3-0,5 процента.
В то же время введенный в прошлом году утилизационный сбор по автомобилям не вполне соответствует нормам ВТО, поэтому по нему будут изменения, сообщил "РГ" замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности минприроды Николай Нефедьев. Условия уплаты утилизационных сборов для российских и иностранных производителей должны быть одинаковыми, поясняют в Минэкономразвития. Сейчас импортеры и зарубежные концерны должны платить сбор за каждый ввезенный в страну автомобиль, отечественные производители, гарантирующие безопасную утилизацию машин, от уплаты сбора освобождаются.
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Псевдо ним17:58, 28.04.2013#
"Пока очевидно только одно" народ хотят развести на бабки. Очередной раз. Понятно, что никто ничего утилизировать не будет. На авто ввели налог и хоть кто нибудь видел где утилизируют машины? То-то. Почему-то сдирая с народа деньги прикрываются заботой о нём же.
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Nim18:29, 28.04.2013#
В нормальных странах на переработке вторсырья зарабатывают, и даже готовы при этом платить потребителям, чтобы они сдавали вторсырье куда надо, а не просто выкидывали в мусорку. А утилизационный сбор однозначно будет уходить налево, а вторсырье закапываться где-нибудь - так принято в России.
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Псевдоним17:09, 02.05.2013#
А я за налоги!!! Правильно надо гайки закрутить и резьбу сорвать:) А то нах. . й раслабились, больно холопам жить стало лучше:) Машин в городе [***]. . . 5ь дорогу не перейдёшь. Я уверен что после затягивания гаек до предела, народец даже непукнет:)Мне лично пох9. . й на эти налоги у менядостаточный приток финансов чтоб даже необрощать на это внимание:)
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