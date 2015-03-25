Райффайзенбанк прекратил выдачу автокредитов

Процедура погашения и условия по действующим автокредитам останутся неизменными

Райффайзенбанк прекращает выдачу новых кредитов на покупку легковых и коммерческих автомобилей, а также рефинансирование автокредитов c 25 марта.

"Такое решение связано с негативными трендами на отечественном автомобильном рынке, свидетельствующими о крайне низком потенциале развития этого бизнеса в России в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении банка.

Банк сконцентрируется на развитии других направлений розничного кредитования (кредитных картах, потребительских займах и ипотеке), которые считает более перспективными, а также пассивных продуктах (депозитах).

"На протяжении долгого времени Россия была единственным регионом присутствия группы Raiffeisen Bank International, где развивалось автокредитование. К сожалению, на сегодняшний день этот сегмент демонстрирует худшую динамику по рынку в целом", - пояснил заместитель председателя правления, руководитель дирекции обслуживания физлиц и малого бизнеса Райффайзенбанка Андрей СЕПАНЕНКО.

Как уже сообщала газета "Золотой Рог", Райффайзенбанк объявил о закрытии сети отделений на Дальнем Востоке. Решение о закрытии коснется всех офисов банка на Дальнем Востоке - семь отделений в шести городах: Благовещенск, Владивосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Якутск. Согласно утвержденному графику закрытие офисов планируется завершить к 1 сентября 2015 года.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой рог", Владивосток