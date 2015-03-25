Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Райффайзенбанк прекратил выдачу автокредитов
Процедура погашения и условия по действующим автокредитам останутся неизменными
Райффайзенбанк прекращает выдачу новых кредитов на покупку легковых и коммерческих автомобилей, а также рефинансирование автокредитов c 25 марта.
"Такое решение связано с негативными трендами на отечественном автомобильном рынке, свидетельствующими о крайне низком потенциале развития этого бизнеса в России в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении банка.
Банк сконцентрируется на развитии других направлений розничного кредитования (кредитных картах, потребительских займах и ипотеке), которые считает более перспективными, а также пассивных продуктах (депозитах).
"На протяжении долгого времени Россия была единственным регионом присутствия группы Raiffeisen Bank International, где развивалось автокредитование. К сожалению, на сегодняшний день этот сегмент демонстрирует худшую динамику по рынку в целом", - пояснил заместитель председателя правления, руководитель дирекции обслуживания физлиц и малого бизнеса Райффайзенбанка Андрей СЕПАНЕНКО.
Как уже сообщала газета "Золотой Рог", Райффайзенбанк объявил о закрытии сети отделений на Дальнем Востоке. Решение о закрытии коснется всех офисов банка на Дальнем Востоке - семь отделений в шести городах: Благовещенск, Владивосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Якутск. Согласно утвержденному графику закрытие офисов планируется завершить к 1 сентября 2015 года.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой рог", Владивосток
Новости тематики
- Рубль готовится к обвалу
- В России предложено увеличить пенсии всем в среднем на 6200 рублей
- Россиянам повысят пенсии
- Доллар не падал так низко уже три года
- Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинги Промсвязьбанка на уровне "Ba3"
- Банки получат доступ к 2-НДФЛ россиян в 2018 году
- В России должникам простят миллиарды рублей
- Трамп укрепляет рубль
- Как изменится рынок заемного капитала в 2017 году
- Коллекторы не смогут применять физическую силу и психологическое давление
Новости раздела
- Россияне стали чаще платить картами "Мир"
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- Visa потребовала от российских банков переделать все банкоматы
- Рубль начал торги уверенным ростом
- В России реально введут налог на воздух
- Рубль переходит в контратаку
- Доллар превысил 66 рублей и, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом
- Доллар может взлететь на отметку 90 рублей
- Президент Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до 20%
- Россияне скоро буду пользоваться банкоматами с новыми функциями
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей