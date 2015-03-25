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Похоже, пришла пора срочно избавляться от долларов и евро

25 Марта 2015, 10:40 | В России

Рубль продолжает постепенно укрепляться к доллару и евро. Рост нефтяных котировок, а также хорошая статистика по экономике еврозоны являются основными катализаторами данного движения, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В частности по сорту Brent котировки снова закрепились выше 56 долларов за баррель. При этом деловая активность в производственном секторе еврозоны выросла в марте до отметки 51.9, а аналогичный показатель в сфере услуг и вовсе подскочил до 54,3 с 53,7 месяцем ранее.

В свою очередь немного расстроила статистика из Китая, где индекс деловой активности в производственном секторе упал в марте до отметки 49,2. Впрочем, данный момент может способствовать дополнительным стимулирующим мерам в стране, что, в конечном счете, позитивно для сырьевых активов и таких валют как рубль.

Не стоит забывать и о программе стимулирования от ЕЦБ, которая может дать определенный толчок к возобновлению роста, как на развитых, так и на развивающихся рынках и соответственно способствовать повышенному спросу на такие рисковые активы как российский рубль.

При этом пик выплат по внешним долгам российскими компаниями пройден и уже не будет способствовать повышенному спросу на иностранную валюту.

В качестве основного риска остается лишь напряженная ситуация на Украине, которая в любой момент может обостриться и спровоцировать ослабление российской валюты.

Таким образом, в целом позитив для рубля сохраняется и его постепенное укрепление в ближайшее время может сохраниться. Ближайшая поддержка по паре доллар/рубль находится в районе 57,5 – 58. Сопротивление – 60.

Иван КОПЕЙКИН, эксперт "БКС Экспресс", специально для газеты «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: доллар  ммвб  валюта  евро 



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Комментарии

  • Бронетемкин Поносец17:53, 25.03.2015#

    Когда так пишут, видимо надо покупать доллары. . .

  • Псевдоним18:01, 25.03.2015#

    +100500

  • Свояк18:09, 25.03.2015#

    Когда выходят такие статьи надо сразу хватать все свои сбережения в деревянных и бежать скупать евро и доллар!! Нет доверия нашей деревяхе!

  • баронј18:15, 25.03.2015#

    Успакойтесь ВСе-просто . . были выплаты налоговых а это более 20млрд зелени. . так что все теперь пойдет в обратку

  • Псевдоним18:31, 25.03.2015#

    Хех чудики, которые по 70 бакс скупали - как полет???

  • серж18:42, 25.03.2015#

    Бакс и в Африке Бакс , рубль это изделие "Обухова"

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