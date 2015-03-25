Похоже, пришла пора срочно избавляться от долларов и евро

Рубль продолжает постепенно укрепляться к доллару и евро. Рост нефтяных котировок, а также хорошая статистика по экономике еврозоны являются основными катализаторами данного движения, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В частности по сорту Brent котировки снова закрепились выше 56 долларов за баррель. При этом деловая активность в производственном секторе еврозоны выросла в марте до отметки 51.9, а аналогичный показатель в сфере услуг и вовсе подскочил до 54,3 с 53,7 месяцем ранее.

В свою очередь немного расстроила статистика из Китая, где индекс деловой активности в производственном секторе упал в марте до отметки 49,2. Впрочем, данный момент может способствовать дополнительным стимулирующим мерам в стране, что, в конечном счете, позитивно для сырьевых активов и таких валют как рубль.

Не стоит забывать и о программе стимулирования от ЕЦБ, которая может дать определенный толчок к возобновлению роста, как на развитых, так и на развивающихся рынках и соответственно способствовать повышенному спросу на такие рисковые активы как российский рубль.

При этом пик выплат по внешним долгам российскими компаниями пройден и уже не будет способствовать повышенному спросу на иностранную валюту.

В качестве основного риска остается лишь напряженная ситуация на Украине, которая в любой момент может обостриться и спровоцировать ослабление российской валюты.

Таким образом, в целом позитив для рубля сохраняется и его постепенное укрепление в ближайшее время может сохраниться. Ближайшая поддержка по паре доллар/рубль находится в районе 57,5 – 58. Сопротивление – 60.

Иван КОПЕЙКИН, эксперт "БКС Экспресс", специально для газеты «Золотой Рог», Владивосток.