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Банки работают в убыток
Прибыль российских банков за год упала на 15%, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Коммерсант".
Совокупная прибыль российского банковского сектора за 2017 год составила 790 млрд рублей. Это на 15% меньше, чем в 2016 году - тогда этот показатель составлял 930 млрд рублей, сообщает ЦБ в обзоре о динамике развития отрасли . «При этом количество прибыльных кредитных организаций преобладает: прибыль в размере 1,6 трлн рублей показали 420 кредитных организаций, убыток в размере 772 млрд рублей — 140 кредитных организаций»,— отмечается в документе.
В октябре прошлого года ЦБ ожидал роста прибыли банков более чем до 1 трлн рублей. Зампред Банка России Василий ПОЗДЫШЕВ утверждал, что санация крупных игроков на рынке — «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка — не повлияет на показатели сектора.
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