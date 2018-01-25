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Подорожание нефти до $71 резко укрепило рубль

25 Января 2018, 17:42 | В России

Но есть несколько нерешенных проблем…

Сегодня, 25 января: Позитивный фон, но риски коррекции высоки. Как и вчера, основным фактором для динамики рынка останется рост котировок Brent, которая сейчас вплотную подобралась к уровню $71 за барр., а также новости со Всемирного экономического форума в Давосе. Тем не менее потенциал рынка ограничивает ощущение среди инвесторов, что индексы достигли пиковых уровней, а при этом важные проблемы все еще не решены, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

* Дополнительное давление окажет сегодняшнее заседание ЕЦБ – хотя консенсус не предполагает изменения процентных ставок, многие инвесторы считают, что регулятор может рассмотреть возможность введения более агрессивных сроков сворачивания QE.

* Кроме того, потенциальной угрозой для спроса на рисковые активы могут стать слова главы ВТБ Андрея Костина на ВЭФ в Давосе о том, что экономические санкции Запада против России – не что иное, как экономическая война.

Смешанная динамика в США, снижение в Азии. СЩА (S&P 500 -0.06%, DJIA +0.16%, NASDAQ -0.61%), Азия (Hang Seng -0.31%, Shanghai +0.14%, Nikkei -1.05%). Фьючерсы на S&P 500 (+0.04%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $70.98 за барр. – выше открытия.

Вчера: После фиксации прибыли в предыдущий день маятник качнулся в сторону покупок. Поддержку рисковым активам оказали сильные макроэкономические показатели, динамика нефти и позитивная риторика участников ВЭФ в Давосе.

* Макроданные – помимо сильного ВВП Китая, опубликованных на прошлой неделе, в США, еврозоне и Японии вышли данные PMI лучше ожиданий.

* Динамика нефтяных цен – Минэнерго сообщило о сокращении запасов, при этом на рынках растут ожидания, что ОПЕК+ продолжит играть активную роль в восстановлении баланса рынков. Кроме того, министр финансов США заявил, что слабый доллар благоприятен для США, что вызвало соответствующую реакцию на валютных рынках.

* Риторика на экономическом форуме в Давосе – лидеры стран и главы компаний выразили надежду на то, что президент США Трамп пересмотрит протекционистскую политику в пользу более мягкой формы, предполагающую здоровую глобализацию.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+1.30% до $70.8 за барр.), рубль укрепился к доллару до 56.15, РТС (+0.67%), индекс МосБиржи (+0.35%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС Глобал Маркетс, специально для Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Центробанк  евро  нефть  фьючерс  динамика  экономика  brent  акции  доллар  баррель  валюта  трамп  статистика  рубль  прогноз 



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