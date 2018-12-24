Пенсионные накопления россиян разрешат спускать в унитаз

Негосударственным пенсионным фондам будут позволены инвестиции в ЖКХ-проекты

Негосударственным пенсионным фондам разрешат инвестировать пенсионные накопления россиян в IPO крупных компаний и модернизацию инфраструктуры городов, следует из проекта указаний ЦБ. Что это значит для рынка НПФ?

Банк России разрешит негосударственным пенсионным фондам (НПФ) инвестировать пенсионные накопления россиян в IPO (первичные публичные размещения) крупных компаний и в не имеющие рейтинга концессионные облигации проектов в сфере тепло- и водоснабжения городов, пишет РБК. Это следует из проекта указания о внесения изменений в положение ЦБ 580-П, которым регулируются инвестиции НПФ.

Это положение, вводящее дополнительные ограничения для инвестирования пенсионных накоплений, начало действовать в начале 2017 года и появилось в связи с тем, что регулятор был обеспокоен качеством вложений некоторых НПФ — инвестициями в высокорисковые активы, бумаги, связанные с проектами собственников и т. п.

В расчете на будущие размещения

Для каждого вида вложений предусмотрены особые условия.

В IPO пенсионные накопления можно будет инвестировать при соблюдении следующих условий:

НПФ приобретает не более 5% от общего количества акций, которые предлагаются при IPO;

совокупная стоимость акций, предлагаемых в ходе IPO, составляет не менее 50 млрд руб.;

эмитент акций должен иметь инвестиционный уровень рейтинга;

эмитентом акций заключен договор о поддержании цен на акции;

участие осуществляется на условиях предпоставки ценных бумаг со стороны контрагента или при участии на организованных торгах на условиях поставки против платежа.

По действующим сейчас правилам управляющие компании могут инвестировать средства НПФ «после того, как они начнут обращаться на бирже», напоминает директор группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Юрий Ногин. «Соответственно, они теряют инвестиционный доход в сравнении с тем, который был бы, если бы они участвовали в первичном размещении», — отмечает он. «Данная инициатива этот момент нивелирует. Она не увеличивает риски, поскольку вложения должны соответствовать требованиям по рейтингу, но открывает определенные возможности по получению доходности», — считает эксперт.

По мнению управляющего директора по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павла Митрофанова, инвестиции НПФ в IPO могут быть «штучной историей». «IPO в принципе сейчас мало, особенно [по объему] не менее 50 млрд руб.», — пояснил эксперт свою точку зрения. Одним из таких IPO, которые могут заинтересовать НПФ в виду новых указаний ЦБ, может стать будущая приватизация «Совкомфлота», полагает эксперт. В 2017 году Минэкономразвития просило Центробанк убрать ограничения для НПФ, чтобы они могли участвовать как раз в приватизации этой компании, которая была запланирована еще в 2016 году, но постоянно откладывается.

В последнее время всего несколько крупных российских компаний публично говорили о планах в будущем выйти на IPO. Например, публичные предложения акций нефтехимического «Сибура» и углепроизводителя СУЭК могут соответствовать новым требованиям ЦБ по инвестициям пенсионных накоплений, но по срокам IPO этих компаний определенности пока нет.

По словам президента Независимой ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) Константина Угрюмова, в проекте ЦБ содержатся «серьезные ограничения» для ценных бумаг, размещаемых в ходе IPO. «Эти ограничения мы считаем разумными и направленными на защиту интересов клиентов фондов», — указал он.

Какими ресурсами располагают НПФ

По состоянию на 1 октября под управлением НПФ находилось 2,6 трлн руб. пенсионных накоплений.

Средневзвешенная доходность инвестирования пенсионных накоплений в НПФ за первое полугодие 2018 года составила 4,4% из-за убытков, которые зафиксировали шесть фондов — четыре фонда ФГ «Будущее» Бориса Минца и два НПФ санируемого «ФК Открытие». При этом ряд крупных НПФ показал доходность гораздо выше — от 7 до 10%.

С 2014 года пенсионные накопления россиян не пополняются, поэтому НПФ могут наращивать средства под управлением только за счет переманивания клиентов друг у другу или у ВЭБа, где консолидированы накопления так называемых молчунов, то есть тех россиян, которые не подали заявлений о переводе пенсионных накоплений в НПФ.

Инвестиции в проекты ЖКХ

Фондам также планируют разрешить инвестиции пенсионных накоплений в муниципальные концессионные бумаги без кредитного рейтинга при условии, что:

третьей стороной в соглашении выступает регион, где реализуется проект;

оъектом соглашения являются проекты по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению;

услуги в рамках концессии оказываются по регулируемым государством тарифам, если регулятором не выступает муниципалитет.

НПФ могли инвестировать в концессии и раньше, но только в городах с численностью населения более 1 млн человек. «То, что это ограничение снимается, — это очень логичная и нужная мера», — говорит генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин. «Во всем мире в ЖКХ инвестируют прежде всего пенсионные деньги. Инвестиции в ЖКХ считаются низкорискованными и приносят относительно небольшой доход», — отмечает он.

По словам Ногина, участие государственных структур в проекте «нивелирует риски», связанные с отсутствием кредитного рейтинга у бумаг концессионных соглашений. Покупка облигаций таких концессионных соглашений позволит фондам наращивать портфель за счет достаточно долгосрочных бумаг, добавляет эксперт. «Они будут учитываться в стресс-тестах ближе к госбумагам. Это будет плодотворно влиять на достаточность капитала», — говорит он.

Отвязка облигаций от рейтинга выглядит рискованной, не согласен с ним Митрофанов. «Концессионность» как таковая еще не является гарантией низкого риска, так как публичной стороной концессии могут быть не самые кредитоспособные регионы», — аргументирует эксперт.

По его мнению, послабления в этой сфере связаны с выполнением майского указа президента по повышению качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения. Для выполнения президентского указа запущен федеральный проект «Чистая вода», на который, по данным Минстроя, планируется потратить 245,05 млрд руб. в 2019–2024 годы. 85,5 млрд руб. власти намерены привлечь из внебюджетных источников. Впрочем, для полной модернизации систем водоснабжения в России нужно втрое больше средств — 943,75 млрд руб., говорится в паспорте проекта.

Пример инвестирования НПФ в ЖКХ-проекты

Одним из примеров концессионных соглашений с пенсионными деньгами Алексей Макрушин называет деятельность УК «Лидер», которая распоряжается деньгами НПФ «Газфонда». В 2016 году в Волгограде была создана компания «Концессионные соглашения», для того чтобы модернизировать систему теплоснабжения и горячего водоснабжения города. В первые три года предполагалось вложить в инфраструктуру Волгограда 6,4 млрд руб. Организатором выпуска концессионных облигаций была как раз УК «Лидер».

Как отмечает Юрий Ногин, рынок концессионных бумаг «не очень расторгован». «В основном их покупают НПФ, близкие к организаторам размещений, потому что имеют дополнительную информацию о том, что это за бумаги и какие риски они в себе несут», — указывает эксперт.