www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 60.85 р. 100 JPY: 51.81 р.
EUR: 63.54 р. 10 CNY: 87.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

К Новому году рубль заметно укрепится

24 Декабря 2016, 17:26 | В России

Перед праздником в России будет сохраняться прежняя динамика обменного курса рубля к доллару и евро. В оставшиеся дни декабря доллар будет колебаться в диапазоне 60 - 62 руб., а евро - в промежутке между 63 и 65 рублями. Так считает замдиректора аналитического департамента компании «Альпари» Наталья Мильчакова, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В целом укрепление рубля к доллару по итогам года может составить 17 - 19%, а к евро 19 - 21%, пишет "Российская газета". На этой неделе курс рубля будет традиционно зависеть от цен на нефть, а также от событий в США и еврозоне. Но к этим обычным факторам могут добавиться еще два.

Во-первых, традиционно в конце года люди переводят валюту у рубли чтобы сделать новогодние покупки. Что касается организаций, то им надо заплатить налоги, аренду и совершить иные обязательные платежи, которые должны быть произведены до конца года.

На валютный рынок может подействовать недавнее IPO "Роснефти", в рамках которого было продано 19,5% акций компании. За пакет акций было заплачено в евро, а в бюджет деньги должны попасть в рублях. Поэтому эта сумма тоже появится на валютном рынке.

В этом году снизится влияние обмена валюты, которое случалось перед зарубежными поездками на новогодние каникулы. Россиян, предпочитающих проводить новогодние выходные за границей, заметно снизилось, и это будет сдерживать спрос на наличные доллары и евро.

На рынок нефти традиционно окажут воздействие данные о коммерческих запасах нефти в США, которые будут опубликованы вечером в среду, 21 декабря. Более долгоиграющим может стать повышение процентной ставки в США, решение о котором было принято ФРС на прошлой неделе, которое должно привести к укреплению американской валюты.

Ожидаем, что на этой неделе цена нефти сорта Brent будет колебаться в рамках $54 - 56 за баррель. К концу года можно будет ждать нового роста нефтяных цен.

Еще одним фактором, который окажет среднесрочное воздействие на курс рубля, станет фактор процентной ставки в России. На прошлой неделе Банк России отказался от дальнейшего ее снижения, что окажет позитивное воздействие на рубль. Отказавшись снижать ставку, ЦБ в краткосрочном аспекте поможет укреплению рубля. Ближе к концу года фактор влияния данного решения ЦБ будет учтен в курсе российской валюты, и рубль опять начнет ориентироваться на нефть.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: опек  брент  набиулина  банк  доллар  финансы  баррель  нефть  Центробанк  евро  рубль 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru