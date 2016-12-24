К Новому году рубль заметно укрепится

Перед праздником в России будет сохраняться прежняя динамика обменного курса рубля к доллару и евро. В оставшиеся дни декабря доллар будет колебаться в диапазоне 60 - 62 руб., а евро - в промежутке между 63 и 65 рублями. Так считает замдиректора аналитического департамента компании «Альпари» Наталья Мильчакова, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В целом укрепление рубля к доллару по итогам года может составить 17 - 19%, а к евро 19 - 21%, пишет "Российская газета". На этой неделе курс рубля будет традиционно зависеть от цен на нефть, а также от событий в США и еврозоне. Но к этим обычным факторам могут добавиться еще два.

Во-первых, традиционно в конце года люди переводят валюту у рубли чтобы сделать новогодние покупки. Что касается организаций, то им надо заплатить налоги, аренду и совершить иные обязательные платежи, которые должны быть произведены до конца года.

На валютный рынок может подействовать недавнее IPO "Роснефти", в рамках которого было продано 19,5% акций компании. За пакет акций было заплачено в евро, а в бюджет деньги должны попасть в рублях. Поэтому эта сумма тоже появится на валютном рынке.

В этом году снизится влияние обмена валюты, которое случалось перед зарубежными поездками на новогодние каникулы. Россиян, предпочитающих проводить новогодние выходные за границей, заметно снизилось, и это будет сдерживать спрос на наличные доллары и евро.

На рынок нефти традиционно окажут воздействие данные о коммерческих запасах нефти в США, которые будут опубликованы вечером в среду, 21 декабря. Более долгоиграющим может стать повышение процентной ставки в США, решение о котором было принято ФРС на прошлой неделе, которое должно привести к укреплению американской валюты.

Ожидаем, что на этой неделе цена нефти сорта Brent будет колебаться в рамках $54 - 56 за баррель. К концу года можно будет ждать нового роста нефтяных цен.

Еще одним фактором, который окажет среднесрочное воздействие на курс рубля, станет фактор процентной ставки в России. На прошлой неделе Банк России отказался от дальнейшего ее снижения, что окажет позитивное воздействие на рубль. Отказавшись снижать ставку, ЦБ в краткосрочном аспекте поможет укреплению рубля. Ближе к концу года фактор влияния данного решения ЦБ будет учтен в курсе российской валюты, и рубль опять начнет ориентироваться на нефть.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.