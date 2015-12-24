Возвращать ипотеку можно будет не торопиться

Комитет Госдумы по собственности намерен ограничить штрафы по просроченным ипотечным кредитам ставкой в 10% годовых, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Соответствующие поправки комитет внесет ко второму чтению уже одобренного им к первому чтению законопроекта с поправками в закон «Об ипотеке». Об этом газете «Известия» рассказал глава комитета депутат Сергей Гаврилов. Согласно текущей версии проекта (его инициатором был «Общероссийский народный фронт»), максимальная неустойка ограничивается, как и для потребительских кредитов, 20% годовых. Как указывается в пояснительной записке к проекту, он заполняет пробел в законодательстве, когда по необеспеченным кредитам закон ограничивает кредитора в объеме штрафных санкций, но по ипотечным лимитов не существует. Однако уравнивать ипотеку и потребкредиты нельзя, уверен Гаврилов.

— К просрочке по ипотеке приводят очень тяжелые жизненные обстоятельства, — говорит он. — И в итоге он может потерять квартиру. Не нужно давать банку право штрафами еще больше усугубить ситуацию. По-хорошему, ипотечные штрафы нужно ограничить размером инфляции, но пока она у нас высокая, мы предлагаем закрепить в законе максимальную санкцию в 10%.

Инициатор законопроекта, зампред комитета ГД по экономической политике, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов считает предложение соответствующим духу законопроекта.

— Мы рады, что наше предложение нашло отклик у коллег, — говорит он. — Действительно, ставки по ипотеке ниже, чем по потребительским кредитам, поэтому есть логика в установлении еще более низкой планки для штрафов за просрочку по ипотечным займам.

Согласно плану работы Госдумы, закон предполагается принять сразу после январских каникул.

В настоящее время банки вообще никак не связаны при установлении санкций за просрочку ипотечных кредитов. К примеру, в III квартале 2015 года один из банков был привлечен к административной ответственности после проверки Роспотребнадзором за включение в кредитный договор штрафа за просрочку платежа более чем в 200% годовых. Арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд признали такой размер неустойки противозаконным.

Сами банкиры соглашаются, что ограничивать штрафы нужно, однако считают, что потолок в 10% слишком низкий.

— Законодательное ограничение размера неустойки (штрафа, пени) уже вполне успешно применяется в потребительском кредитовании, — говорит директор юридического департамента Абсолют Банка Екатерина Любичева. — Согласно закону, размер штрафа не может превышать 20% годовых, если проценты за пользование кредитом продолжают начисляться. Если по условиям кредитного договора проценты перестают начисляться за период нарушения, то размер штрафа не может превышать 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств. Если учитывать рыночный уровень ставок по ипотечному кредитованию, то штраф в размере 10% годовых не будет в полной мере стимулировать заемщика исполнять надлежащим образом свои обязательства по кредитному договору. Поэтому, на наш взгляд, более оправданы размеры неустойки, которые установлены федеральным законом «О потребительском кредите (займе)».

По мнению пресс-службы Промсвязьбанка, сильное снижение процента штрафных санкций за просрочку может спровоцировать рост кратковременной просрочки и, как следствие, повышение уровня резервирования и стоимости риска для банка. Это в конечном итоге приведет к повышению клиентской ставки по кредиту.

— Размер штрафа за просрочку в 10–20% годовых означает следующее, — пояснили в пресс-службе. — При просроченном платеже в 24 тыс. рублей (платеж при сумме кредита 2 млн рублей по ставке 12% и сроке 180 месяцев) клиент за день просрочки заплатит 13 рублей при 20% годовых и 6,5 рубля при 10% годовых. Очевидно, что для клиента совершенно комфортно допускать просрочку 10–30 дней. Штраф составит всего 65–400 рублей. Это психологически не воспринимается как финансовая потеря. Защита клиента в этом вопросе должна быть более обдуманной, с оглядкой на те процессы, которые могут быть запущенны при сильном снижении процента.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.