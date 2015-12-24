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Россияне возвращают наличные
Кризис внес коррективы в попытки властей популяризировать безналичные расчеты. Граждане стали больше доверять наличным: если раньше таких была четверть, то теперь больше трети, а целый ряд категорий населения и вовсе отказался от использования карт. Это констатирует «Золотой Рог», ссылаясь на материалы Национального агентства финансовых исследований и "Ъ".
«В целом безналичная оплата покупок стала более частым явлением, - отмечают авторы исследования. - За два года доля тех, кто ежедневно расплачивается карточкой, выросла с 4% до 15%. Однако к росту объема безналичных платежей это не привело. Их совокупный объем упал в январе - ноябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 11% (до 110,9 млрд рублей)».
Рост объема безналичных платежей наблюдался лишь в сегменте электронной коммерции. «Выросло и число самих транзакций - на 35%, что свидетельствует о росте популярности использования карт в интернет-магазинах»,- поясняет руководитель блока «Продажи и маркетинг» UCS Владимир КОНОНОВ. Но средний чек при этом падает как в офлайне, так и в онлайне. Это следствие сокращения реальных доходов населения, а также отказа граждан от крупных покупок.
Ситуацию усугубляет и полный отказ ряда категорий держателей карт от их использования. Об этом свидетельствует тот факт, что граждан, никогда не совершающих покупки и платежи безналичным путем, стало в 2,3 раза больше, чем два года назад: их доля выросла с 15% до 35%. Перераспределение произошло за счет тех, кто раньше редко пользовался картами - реже одного раза в неделю и одного раза в месяц - а теперь и вовсе перестал.
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Комментарии
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Ваще15:08, 26.12.2015#
Электрон. карточка - для меня эти деньги лежать у двери при входе. Нужно только нагнуться и взять не полениться. К ним доступ имеет кому не лень - бери не хочу. Ну уж пристова господи ты боже мой они ваще дома. Сколько с эти карт деньги варовали. сколько было всяких недорозумений мягко сказать. Просто банку позвонят так и так про тебя и банк просто карту закроет и ты будешь бегать узнавать. Недавно шумиха была поснимали бабосы у народа и не хило. Я банки сравниваю с автостоянкой, поставил машину, утром пришел нет тачки и сторожа разбежались. И че кому предьяву писать. А сама карточка хорошая вещь но в умелой стране, Вот поймали одного в КНР публично расстреляли, Та ешо верить можно, ну как бы так.
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Ваще20:54, 26.12.2015#
Ваще банки должны исполнять требование суда, закон. Ты сам не лоши опасность, снял все и в камод положил. Теперь пускай сами приставы бегают и разбираются. -Чё к чему. А что банки сами роют себе яму это точно. Понаберут с сельской местности молодежь на работу- а там одни понты. Конечно не везде есть банки где можно сказать спасибо. Но в большестве это хреновые. В90 ваще п. . . . ец был. Сейчас хоть улыбаться клиенту научились.
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Тем кто еще не понял что такое КАРТОЧКА-советую посмотреть пару тройку амеровких кино, на тему СВОБОДА. Кинухи "ВРАГ ГОСУДАРСТВА" и "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" со Шварцам, наглядно показывают картину что безнал для физ лица ЭТО ЗЛО!Да это удобно. Но хранить и содержать там можно не более 10-15% своих средств. Остальное предпочтительно в наличке. Край-это вклад и то на бабулю оформленный.