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Россияне возвращают наличные

24 Декабря 2015, 16:00 | В России

Кризис внес коррективы в попытки властей популяризировать безналичные расчеты. Граждане стали больше доверять наличным: если раньше таких была четверть, то теперь больше трети, а целый ряд категорий населения и вовсе отказался от использования карт. Это констатирует «Золотой Рог», ссылаясь на материалы Национального агентства финансовых исследований и "Ъ".

«В целом безналичная оплата покупок стала более частым явлением, - отмечают авторы исследования. - За два года доля тех, кто ежедневно расплачивается карточкой, выросла с 4% до 15%. Однако к росту объема безналичных платежей это не привело. Их совокупный объем упал в январе - ноябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 11% (до 110,9 млрд рублей)».

Рост объема безналичных платежей наблюдался лишь в сегменте электронной коммерции. «Выросло и число самих транзакций - на 35%, что свидетельствует о росте популярности использования карт в интернет-магазинах»,- поясняет руководитель блока «Продажи и маркетинг» UCS Владимир КОНОНОВ. Но средний чек при этом падает как в офлайне, так и в онлайне. Это следствие сокращения реальных доходов населения, а также отказа граждан от крупных покупок.

Ситуацию усугубляет и полный отказ ряда категорий держателей карт от их использования. Об этом свидетельствует тот факт, что граждан, никогда не совершающих покупки и платежи безналичным путем, стало в 2,3 раза больше, чем два года назад: их доля выросла с 15% до 35%. Перераспределение произошло за счет тех, кто раньше редко пользовался картами - реже одного раза в неделю и одного раза в месяц - а теперь и вовсе перестал.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: кредит  кризис  наличные 



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Комментарии

  • КОТ14:13, 26.12.2015#

    Тем кто еще не понял что такое КАРТОЧКА-советую посмотреть пару тройку амеровких кино, на тему СВОБОДА. Кинухи "ВРАГ ГОСУДАРСТВА" и "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" со Шварцам, наглядно показывают картину что безнал для физ лица ЭТО ЗЛО!Да это удобно. Но хранить и содержать там можно не более 10-15% своих средств. Остальное предпочтительно в наличке. Край-это вклад и то на бабулю оформленный.

  • КОТ14:16, 26.12.2015#

    Уж не знаю как там за бугром, но в нашей стране, безнал это дорого! Любой банк закладывает процент на поступившую сумму. Поэтому покупая товар, он изначально УЖЕ ДОРОЖЕ на 2-3% только потому, что есть вероятность расчета безналом.

  • КОТ14:18, 26.12.2015#

    Возьмите Европу. В магазине как только узнают что есть расчет НАЛОМ, то продавец начинает говорить ШЕПОТОМ, а цена сразу падает на 15-20%. Они там радуются наличке! Граждане РОССИИ-РАДУЙТЕСЬ НАЛИЧНОСТИ! ЭТО ЗДОРОВО!

  • Виктор14:30, 26.12.2015#

    Есть две зарплатные карты-сберовская, и ДВБ, после того, как судебные приставы из-за неуплаченного штрафа их заблокировали, денег там не держу вообще. Хотя карта сама по себе удобна, как инструмент перевода денег, особенно, когда люди в разных городах находятся.

  • Виктор14:32, 26.12.2015#

    Подальше положишь-поближе возьмешь!

  • Ваще15:08, 26.12.2015#

    Электрон. карточка - для меня эти деньги лежать у двери при входе. Нужно только нагнуться и взять не полениться. К ним доступ имеет кому не лень - бери не хочу. Ну уж пристова господи ты боже мой они ваще дома. Сколько с эти карт деньги варовали. сколько было всяких недорозумений мягко сказать. Просто банку позвонят так и так про тебя и банк просто карту закроет и ты будешь бегать узнавать. Недавно шумиха была поснимали бабосы у народа и не хило. Я банки сравниваю с автостоянкой, поставил машину, утром пришел нет тачки и сторожа разбежались. И че кому предьяву писать. А сама карточка хорошая вещь но в умелой стране, Вот поймали одного в КНР публично расстреляли, Та ешо верить можно, ну как бы так.

  • Р‘РѕР»СЊС€РѕР№ Р±СЂР°С‚17:12, 26.12.2015#

    Допрыгались, банкиры-уроды!!!! Скоро ваще безнальщиков потеряют. Меньше нужно требования приставов-идиотов исполнять!!!! Туда вам и дорога!!!!

  • Ваще20:54, 26.12.2015#

    Ваще банки должны исполнять требование суда, закон. Ты сам не лоши опасность, снял все и в камод положил. Теперь пускай сами приставы бегают и разбираются. -Чё к чему. А что банки сами роют себе яму это точно. Понаберут с сельской местности молодежь на работу- а там одни понты. Конечно не везде есть банки где можно сказать спасибо. Но в большестве это хреновые. В90 ваще п. . . . ец был. Сейчас хоть улыбаться клиенту научились.

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