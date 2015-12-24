Россияне возвращают наличные

Кризис внес коррективы в попытки властей популяризировать безналичные расчеты. Граждане стали больше доверять наличным: если раньше таких была четверть, то теперь больше трети, а целый ряд категорий населения и вовсе отказался от использования карт. Это констатирует «Золотой Рог», ссылаясь на материалы Национального агентства финансовых исследований и "Ъ".

«В целом безналичная оплата покупок стала более частым явлением, - отмечают авторы исследования. - За два года доля тех, кто ежедневно расплачивается карточкой, выросла с 4% до 15%. Однако к росту объема безналичных платежей это не привело. Их совокупный объем упал в январе - ноябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 11% (до 110,9 млрд рублей)».

Рост объема безналичных платежей наблюдался лишь в сегменте электронной коммерции. «Выросло и число самих транзакций - на 35%, что свидетельствует о росте популярности использования карт в интернет-магазинах»,- поясняет руководитель блока «Продажи и маркетинг» UCS Владимир КОНОНОВ. Но средний чек при этом падает как в офлайне, так и в онлайне. Это следствие сокращения реальных доходов населения, а также отказа граждан от крупных покупок.

Ситуацию усугубляет и полный отказ ряда категорий держателей карт от их использования. Об этом свидетельствует тот факт, что граждан, никогда не совершающих покупки и платежи безналичным путем, стало в 2,3 раза больше, чем два года назад: их доля выросла с 15% до 35%. Перераспределение произошло за счет тех, кто раньше редко пользовался картами - реже одного раза в неделю и одного раза в месяц - а теперь и вовсе перестал.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.