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Россия тонет. В золоте
Золотой запас России в ноябре 2014 года вырос на 19 тонн, достигнув показателя в 1187,5 тонны, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные МВФ. Данный показатель является максимальным за последние 20 лет, пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Lenta.Ru.
РФ скупает золото на протяжении восьми месяцев, пользуясь снижением стоимости драгметалла. С начала года золото подешевело на 1,9 процента. По оценке фонда, Россия с 2005 года увеличила объем своих запасов золота примерно втрое.
Одновременно золотой запас Украины снизился за ноябрь с 26,1 до 23,6 тонны. Сокращение резервов могло быть связано с борьбой украинских властей против ослабления гривны.
В целом центральные банки по всему миру увеличивают свои запасы драгоценного металла. В этом году закупки могут составить 400-500 тонн. До этого ЦБ продавали золото на протяжении более чем 20 лет.
В 2014 году запасы увеличились, в частности, у Маврикия, Казахстана и Турции. Мексика стала одной из немногих стран, которая продавала золото. По сообщениям СМИ, резервы увеличивает и Китай, хотя его запасы официально не публикуются в течение более чем пяти лет (на 2009 год они составляли 1054 тонны).
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Я тоже не заявлял, на протяжении уже 8-10 лет, так что и мои 9, 5 грамм тоже внесите в таблицу - покажем миру нашу платёжеспособность!