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Пенсия по старости в России вырастет до 13 тысяч рублей

24 Декабря 2014, 17:14 | В России

Российская пенсия по старости к 1 февраля 2015 года может достигнуть 13 тысяч рублей. Об этом заявил председатель правления Пенсионного фонда России Антон ДРОЗДОВ на заседании правления фонда, передает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на ТАСС. Более быстрый, чем ожидалось, рост связан с ускорившейся инфляцией.

Индексация пенсий изначально планировалась на 7,5 процента, которые были заложены в бюджете. Сейчас ожидается, что инфляция составит 9,8 процента, или больше.

Напомним, Президент России Владимир ПУТИН заявил 18 декабря в ходе большой пресс-конференции, что в 2015 году пенсии для россиян будут проиндексированы не по прогнозной, а по фактической инфляции.

Ранее ожидалось, что пенсии в 2015 году проиндексируют 1 февраля на 6,5 процента и 1 апреля на 1,8 процента. При этом планировалось, что на индексацию пенсий в соответствии с уровнем инфляции потребуется 90 миллиардов рублей. Сейчас эта цифра выросла до 112 миллиардов рублей.

Сейчас объем трудовой пенсии по старости в России составляет 11,7 тысячи рублей. Пенсия по инвалидности равна 7,4 тысячи рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: кризис  Путин  деньги  инфляция  финансы  пенсия 



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Комментарии

  • Да уж18:22, 25.12.2014#

    А это что за баба Яга рожи еще строит

  • Р С™Р С”Р С” Р СџРЎРѓР В18:31, 25.12.2014#

    Стыдно за такую великую страну, которой правят такие бездари. Это не пенсия, это плевок в старость. Сволочи.

  • 11111111111111119:40, 25.12.2014#

    Сталин расстрелял бы всю эту гоп. компанию "правительство" во главе с гос. дурой . Как жаль что он не прожил лет 200 такого бы бардака в стране не было бы .

  • Zade14:13, 26.12.2014#

    Сталин именно таких чиновников и завел - безропотных и неинициативных.

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