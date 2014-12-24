Эксперты прогнозируют замедление роста рубля на уровне 53-55 рублей за доллар

Рубль сегодня снова укрепляется по отношению к доллару и евро. Госкомпаниям – экспортерам в ближайшие два месяца, вероятно, придется продать большую часть накопленной валюты, что крайне позитивно для рубля. При этом начало налогового периода, а также подъем ключевой ставки до 17% и продажа валютных остатков Минфином продолжают формировать повышенный спрос на российскую валюту, сообщили газете "Золотой Рог" эксперты БКС Экспресс.



Единственное, что сейчас давит на рубль – это цены на нефть. По сорту Brent «черное золото» вновь торгуется около 60 долларов за баррель на фоне возможного повышения добычи данного вида сырья некоторыми странами ОПЕК. В частности министр нефти Саудовской Аравии заявил, что страна сохранит добычу на текущем уровне в 9,7 млн баррелей в сутки, если только не появится новый клиент - в таком случае возможно ее повышение. Также Ирак стремится повысить добычу до 4 млн баррелей сутки с текущих 3,35.



Тем временем с технической точки зрения в районе 53-55, в паре доллар/рубль можно заметить сильную поддержку, которая вполне может немного задержать курс вблизи текущих значений.



Во второй половине дня драйвером для движений на валютном рынке станет блок макроэкономической статистики из США. Наиболее интересны здесь будут данные по ВВП за третий квартал, а также объем заказов на товары длительного пользования за ноябрь.

ZRPRESS.RU, Владивосток.