Банки принялись повышать проценты по вкладам и кредитные ставки

Увеличение ключевой ставки ЦБ с 10,5 до 17% 16 декабря оказалось на руку вкладчикам, но неприятно удивило будущих заемщиков. В течение последующих двух дней большинство крупнейших частных банков взвинтили рублевые ставки вкладов для населения с 10-12,5 до 17-21% годовых. Лучшие ставки вкладов в валюте достигли 7-8%. Одновременно ряд банков решили поднять ставки по ипотеке, потребительским кредитам и кредитным картам на 8-20 п. п., пишут «Ведомости».

Из топ-30 частных розничных банков половина уже предложили вклады со ставками не менее 17% годовых. Среди них Альфа-банк, Промсвязьбанк, «Уралсиб», «Русский стандарт», «Хоум кредит».

Некоторые, похоже, выучили урок 2008-2009 гг., когда открытые в кризис депозиты под 18-21% затем долго обременяли балансы банков, когда ситуация успокоилась и ставки снизились до 10%. Сейчас такие банки предлагают повышенные ставки всего на 1-3 месяца. К примеру, МКБ предлагает разместить рубли под 20% годовых, а валюту - под 10% на 95 дней, а «Хоум кредит» ввел трехмесячный вклад «Ключевой процент» со ставкой 17%.

Многие, как «МДМ банк», «Русский стандарт», Бинбанк, не стали менять базовую линейку вкладов, а предложили рекордные ставки лишь по одному из депозитов, обычно сезонному. Так, вклад «Лидер» в «МДМ банке» можно открыть под 21% в рублях, 8% в долларах и 7% в евро (с ежемесячной капитализацией процентов) на срок от трех месяцев до трех лет. «Русский стандарт» готов платить 18,5-20% по вкладу «Русская зима», а Бинбанк - 19% по «Хиту сезона» (от 300 тыс. рублей на год).

Госбанки в этой гонке ставок пока участвуют слабо. Лишь Сбербанк повысил рублевые ставки по розничным онлайн-вкладам не более чем на 0,75 п. п. Ставки в валюте по вкладам «Сбера» выросли не более чем на 1,95 п. п. в долларах США и евро, следует из сообщения банка.

Максимальное повышение ставок по премиальным вкладам для состоятельных клиентов составило 2 п. п. в рублях, 3,55 п. п. в валюте. Для них максимальная ставка (до капитализации процентов), согласно информации на сайте банка, составляет 11,5% в рублях (от 500 млн рублей, на 1-2 года), 6,6% в долларах, 6,4% в евро. Розничным клиентам в онлайне Сбербанк готов начислять доход до 9,8% годовых в рублях (от 2 млн рублей на три года), 4,3% в долларах, 4,1% в евро (от 100 000, 1-2 года).

Сегодня повышает рублевые ставки «ВТБ 24» - в среднем на 2,5 п. п. (максимум был 9,25% годовых).

Достигнутый уровень ставок рублевых вкладов (после взлета ключевой ставки), похоже, близок к максимуму. Рост еще возможен, но не более чем на пункт, особенно если вновь будет повышена ключевая ставка - вероятность этого «очень небольшая, но она есть», отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия ОРЛОВА.

Рублевые ставки в 18-20% годовых весьма привлекательны даже в нынешних условиях: некоторый рост доллара еще возможен, но он вряд ли обгонит доходность лучших рублевых вкладов, считает гендиректор консалтинговой группы «Личный капитал» Владимир САВЕНЮК.

Он вспоминает ситуацию на своей родине, в Белоруссии, в 2011 году, когда курс доллара к белорусскому рублю вырос за три месяца почти в 3 раза, после чего нацбанк резко повысил ставку до 40%, а банки стали принимать рубли под 50% годовых. Постепенно ситуация стабилизировалась, и курс рубля замер на долгие 1,5 года, а те, кто разместил рубли под 50%, получили фактически такую доходность в валюте.

Поэтому сейчас тем, кто готов рискнуть, Савенок советует разместить часть средств на долгосрочных рублевых депозитах с максимальными ставками, но не более страховой суммы минус проценты. Если пока нет такой суммы, можно зафиксировать ставку, открыв долгосрочный пополняемый депозит на минимальную сумму, которая сейчас у большинства банков не превышает 30 тыс. рублей.

Канун Нового года - удачное время для того, чтобы создать задел на будущее, грамотно распорядившись своими сбережениями, передала через пресс-службу директор департамента розничных продуктов Сбербанка Наталья АЛЫМОВА.

С открытием рублевых вкладов стоит поспешить. Уже сегодня Альфа-банк снижает ставки вкладов, в частности на срок более года. Не исключено, что за ним последуют и другие рекордсмены рынка.

Вместе с процентами по вкладам банки принялись повышать кредитные ставки. Альфа-банк поднял ставки по кредитным картам на 8 п. п., сохранив остальные условия. Новые ставки не будут применяться к ранее выданным кредиткам, уточнил представитель банка. Изменять тарифы по действующим картам банки могут, лишь уведомив клиента за 30 дней, напоминает партнер юридической группы «Яковлев и партнеры» Майя ЧУДУТОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.