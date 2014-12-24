С ограничением ставок поспешили

Центробанк просят ввести мораторий на введение максимальных ставок по потребительским кредитам сроком на год - до 1 января 2016 года. Просьба об отсрочке содержится в письме председателя Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея ЕМЕЛИНА, направленном председателю ЦБ Эльвире НАБИУЛЛИНОЙ, пишут «Известия».

Как отмечается в письме, из-за ухудшения экономической ситуации и нехватки ликвидности банки будут вынуждены сворачивать кредитование. В Центробанке, судя по всему, пойдут навстречу банкирам - с компромиссным вариантом полугодовой отсрочки.

- С учетом существенного изменения в IV квартале 2014 года рыночной ситуации на кредитном рынке Банк России рассматривает вопрос о приостановлении применения предельного значения ПСК в I и II кварталах 2015 года, - сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ.

В июле 2013 года президент поручил ЦБ рассмотреть целесообразность прямого административного регулирования процентных ставок по потребительским займам. В итоге ЦБ решил задействовать такое понятие, как полная стоимость кредита (ПСК), и ограничить максимальные ставки по кредитам с 1 января 2015 года (в соответствии с Указанием от 29 апреля 2014 года № 3249-У). Механизм выглядит так: ЦБ раз в квартал определяет среднерыночную ПСК не менее чем по 100 крупнейшим кредиторам в рознице и банкам запрещается превышать установленные значения ПСК более чем на одну треть - иначе придется создавать повышенные резервы под такие кредиты (например, не с коэффициентом 1, а с коэффициентом 1,4 и 1,6) - банки не имеют права использовать резервы в обороте. ЦБ начал публиковать ПСК с 14 ноября 2014 года. Так, например, определены предельные ставки по автокредитам (20,32% годовых на новый, 31,22% на б/у), а ПСК по кредитным картам разбиты на четыре категории в зависимости от суммы лимита: на сумму до 30 тыс. рублей среднерыночная ПСК составляет 25,96%, максимальная - 34,6%, на сумму 30-100 тыс. рублей - 22,7 и 30,27% соответственно, на 100-300 тыс. рублей - 23,65 и 31,53%, свыше 300 тыс. рублей - 16,81 и 22,42%.

В письме НСФР говорится, что подобные ограничения неприемлемы в текущей ситуации, когда банки испытывают нехватку средств из-за закрытия западных рынков заимствования.

По словам Емелина, банки в этих условиях не успеют подготовиться к введению лимитов по ставкам с 1 января 2015 года - для этого нужно менять продуктовую линейку, договорную базу, программное обеспечение и бизнес-процессы. Между тем с 14 ноября (когда были впервые опубликованы предельные ставки) по 1 января это сделать нереально, говорится в письме.

Кроме того, банкиров не устраивает прибыльность, которую сулит предельная ПСК от Центробанка. Как указано в письме, ЦБ установил для различных категорий кредиторов (банки, микрофинансовые организации) ставки по аналогичным кредитам, отличающиеся в разы. Например, кредиты без обеспечения до 30 тыс. рублей на срок до 1 года банки могут выдать только под 45% годовых, а микрофинансисты - под 279%. По ссудам до 100 тыс. рублей до 1 года ПСК для банков составляет 32% годовых, для МФО - 246%. Как отмечает НСФР в письме, подобная ситуация дестимулирует банки заниматься потребительским кредитованием.

- Темпы розничного кредитования сжимаются в условиях сложной экономической ситуации, снижения потребностей россиян в кредитовании на фоне роста кредитных ставок, а также проводимой регулятором политики давления в секторе потребительского кредитования (имеются в виду изменения в подходах к резервированию, что в первую очередь коснулось банковских розничных игроков), - поясняет начальник аналитического управления Национального рейтингового агентства Карина АРТЕМЬЕВА. - Дополнительное административное ограничение усугубит текущую ситуацию.

Для существующих финансовых условий предельные значения ПСК для банков установлены на слишком низком уровне.

- Из-за этого банки будут вынуждены либо сворачивать программы беззалогового кредитования, либо существенно ужесточать требования к потенциальным заемщикам, - считает замначальника управления разработки розничных банковских продуктов СБ Банка Елена ТРОФИМОВА. - Это приведет к тому, что большая часть заемщиков кинется получать дорогие, но доступные займы в микрофинансовых организациях, для которых предельные значения ПСК по аналогичным кредитам в разы больше.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.