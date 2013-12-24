В банках "Пушкино" и "Первый экспресс" обнаружены сомнительные операции на общую сумму около 280 млн руб.

Центр общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщает о том, что при организации страховых выплат в банках «Пушкино» и «Первый экспресс» выявлены операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности кредитных организаций перед вкладчиками, возможно, с целью хищения средств фонда обязательного страхования вкладов.

Объем таких операций в банке «Пушкино» составляет около 190 млн рублей, а количество вкладчиков — 364 человека, в банке «Первый экспресс» — около 90 млн рублей и 206 вкладчиков соответственно. Указанные операции в данных банках, в основном, совершены за неделю до отзывов лицензий путем фиктивного отражения в учете крупных сумм, якобы, внесенных во вклады и на счета в банках. При этом кассовые и иные первичные документы бухгалтерского учета бывшими руководителями банков «Пушкино» и «Первый экспресс» не предоставлены.

Обязательства банков перед физическими лицами по таким операциям не включены в реестры страховых выплат до проведения детального анализа всех обстоятельств их возникновения, в том числе с привлечением правоохранительных органов. Для получения страхового возмещения вкладчикам, не попавшим в реестр обязательств банков «Пушкино» и «Первый экспресс», необходимо представить документ, удостоверяющий личность, а также оригиналы документов, подтверждающих открытие вклада (счета): договор банковского вклада/счета, приходные ордера и т.д.

Одновременно АСВ отмечает, что добросовестные (реальные) вкладчики банков «Пушкино» и «Первый экспресс» составляют около 90 процентов общего числа лиц, в отношении которых в учете банков на дату отзыва лицензии отражены обязательства по вкладам.

Добросовестным вкладчикам обоих банков не следует волноваться за судьбу своих сбережений. Им страховые выплаты будут произведены своевременно и в полном объеме в пределах максимальной суммы страхового возмещения (700 тысяч рублей).

Банк России 30 сентября 2013 года и 28 октября 2013 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ОАО АБ «Пушкино» и ОАО КБ «Первый экспресс» соответственно.

ZRPRESS.RU, Владивосток.