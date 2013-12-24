В России образовательные кредиты будут давать, невзирая на успеваемость

С нового года ставка по образовательным кредитам с госсубсидией вырастет с 5 до 7% годовых. Зато студенты смогут занять не только на учебу, но и на жизнь. Ограничения по успеваемости заемщиков отменяются.

Постановление правительства, утверждающее новые правила предоставления господдержки образовательных кредитов, вступило в силу в конце ноября. Но выдавать ссуды на новых условиях начнут после новогодних праздников, уточняет представитель Минобрнауки.

Кредиты по этой программе выдаются с 2010 года студентам, получающим первое высшее образование на коммерческих отделениях вузов. Их перечень ежегодно утверждается Минобрнауки. В 2013 году в нем было 134 вуза. Сейчас ссуды выдают Сбербанк, банк «Союз», Росинтербанк. Заем оформляется на студента не моложе 14 лет, без комиссий, страхования и обеспечения, независимо от наличия у заемщика постоянного дохода, под небольшой процент - 1/4 ставки рефинансирования ЦБ плюс 3% годовых - сейчас это 5,06% годовых. Остальное покрывается субсидией государства. При изменении ставки рефинансирования ставка по выданному кредиту не меняется.

Деньги в вузы банк перечисляет траншами, по семестрам. На весь срок обучения и три месяца после него студент освобождается от уплаты основного долга, но ежемесячно вносит проценты. В первый год он платит 40% начисленных процентов, во второй - 60%, а с третьего года - полностью. На погашение основного долга отводится 10 лет после получения диплома. Штрафов за досрочное погашение нет.

Таким образом правительство решило поддержать хорошо успевающих студентов: очередной транш кредита выдается при условии сдачи последней сессии на «хорошо» и «отлично». Несмотря на привлекательные условия, образовательные займы не пользовались большим спросом.

Директор управления розничного кредитования Сбербанка Наталья АЛЫМОВА объясняет сравнительно небольшое количество выданных образовательных кредитов двумя причинами: программа была рассчитана лишь на студентов с хорошими и отличными оценками, а они могут учиться и на бюджетных отделениях, кроме того, «платное образование в России обычно не рассматривают как инвестицию». «В России нет широкой практики обучения в кредит, а вузы не всегда рассказывают абитуриентам о такой возможности. Банкам же не особенно выгодна эта программа», - добавляет начальник управления по работе с сегментом розницы «Абсолют банка» Антон ПАВЛОВ.

С нового года ситуация может измениться. Согласно новым правилам кредиты с господдержкой станут дороже (ставка повышается на 2 процентных пункта до 7,06% при нынешней ставке рефинансирования), зато помимо основной ссуды - на оплату обучения - студенты смогут получить на свой банковский счет «сопутствующий образовательный кредит» на оплату проживания, питания, учебной литературы в период учебы. Максимальный размер такого кредита составит семь прожиточных минимумов региона вуза. Кроме того, снято ограничение на предоставление кредита для получения второго или последующего образования.

Новые правила не предусматривают требований по успеваемости к заемщику, отмечает представитель Минобрнауки.

Сбербанк, по словам Алымовой, в будущем году продолжит выдачу субсидированных образовательных кредитов на новых условиях. Ставки ранее выданных займов меняться не будут.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.