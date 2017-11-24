Купюра с изображением Владивостока напомнила россиянам евро

Гражданам особенно понравилось, что новые купюры похожи на евро

Центробанк получил положительные отзывы 45 тыс. россиян о новых купюрах 200 и 2000 рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как рассказали в пресс-службе регулятора, внешний вид новых банкнот, напоминающий евро, соответствует мировым тенденциям и служит в том числе для удобства их использования слабовидящими. Эксперты не удивлены позитивным отзывам населения о новых банкнотах. По их словам, банки и магазины уже вовсю готовятся к их приему и проблем по итогам ввода денег в обращение в декабре ждать не стоит. Эксперты также не исключили, что ЦБ задумается о смене дизайна всего банкнотного ряда. Ведь уже меньше чем через месяц в кошельках россиян окажутся деньги, которые выглядят так, будто они из разных государств.

В октябре Центробанк собрал мнения 45 тыс. россиян по поводу новых купюр, рассказали «Известиям» официальные представители регулятора. По их словам, все отзывы были положительными. В ЦБ уточнили, что этот сбор мнений уже свидетельствует об интересе россиян к банкнотам в 200 и 2000 рублей и формировании позитивного отношения.

Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей 12 октября 2017 года. Купюра номиналом 200 рублей изготовлена с использованием специальной полимерной пропитки и покрыта защитным лаком. На ней размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. На купюре номиналом 2000 рублей из хлопка изображен мост на остров Русский и космодром Восточный в Амурской области.

По мнению вице-президента банка ТКБ Игоря Антонова, банкноты напоминают евро. В пресс-службе ЦБ пояснили, что купюры 200 и 2000 рублей выполнены в соответствии с «мировыми тенденциями современного дизайна банкнот».

— Это общие тенденции по использованию ярких цветов и более крупных изображений, в том числе для удобства их использования для слабовидящих людей, — отметили в пресс-службе ЦБ. — Новые купюры — законное средство платежа, которое обязаны принимать в магазинах и предприятиях сервиса наряду с другими банкнотами действующего банкнотного ряда. Магазины и предприятия, понимая это, делают все возможное, чтобы обеспечить настройку оборудования в кратчайшие сроки.

По словам Игоря Антонова, банки начали готовиться к приему новых банкнот заранее.

— Необходимые настройки в устройствах приема наличных, в частности банкоматах и терминалах проведены, поэтому проблем с приемом новых банкнот быть не должно, — уверен Игорь Антонов. — Несмотря на то, что новые банкноты формально уже поступили в обращение, пока, в основном, они оседают в кошельках и коллекциях. Во вторичном обращении купюры еще не оказались.

Управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова не исключила, что отдельные казусы с приемом новых банкнот могут быть, особенно в сельской местности. В этом случае может помочь только банк или крупный магазин, добавила она.

По словам вице-президента СМП-банка Романа Цивинюка, российские деньги сегодня одни из самых эстетичных и при этом защищенных купюр в мире, так что позитивные отзывы вполне ожидаемы.

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах также не удивлен положительному отношению россиян к новым банкнотам. Но он объяснил это прежде всего любопытством: новые купюры не появлялись с 2006 года, если не считать сувенирную сочинскую серию. Кроме того, дизайн купюр выбирался всенародно с помощью голосования.

Антон Табах предположил, что ЦБ будет прорабатывать вопрос о замене дизайна всего банкнотного ряда по примеру новых купюр. Ведь с момента введения в обращение купюр 200 и 2000 рублей в кошельках россиян окажутся банкноты, которые выглядят так, будто они из разных государств.

— По опыту в ЦБ всегда думают над этим, плюс менять банкнотный ряд раз в 10–15 лет нормально — как с точки зрения предотвращения подделок, так и для лучшего контроля за оборотом, — отметил Антон Табах. — Обычно замена идет постепенно.

Тамара Касьянова считает, что замена дизайна всего банкнотного ряда была бы правильным шагом.

— Разработку нужно поручить команде хороших современных дизайнеров, у которых есть понимание, как решать подобные задачи с учетом самых прогрессивных достижений, — предложила она.

Выпуск новых банкнот всегда вызывает интерес. Но не стоит поддаваться первой волне ажиотажа и приобретать купюры в интернете по завышенной цене. Следует дождаться их ввода в обращение и получить совершенно бесплатно уже через месяц. Кроме того, в Сети есть риск наткнуться на подделку. Стоит отметить, что Дальневосточное ГУ ЦБ уже обратилось к жителям региона с призывом не покупать новые банкноты 200 и 2000 рублей дороже номинала. Сейчас в интернете купюра в 200 рублей продается за 350 рублей, а банкнота в 2000 рублей — за 2500.