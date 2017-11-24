Фрилансер, насторожись!

В России разрабатывается особая система налогообложения для вывода из тени самозанятых граждан, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт Делягин.ру

Ранее глава Федеральной налоговой службы Михаил МИШУСТИН причислил часть фрилансеров к серому сектору российской экономики. Планируется, что налог для фрилансеров будет максимально низким, а оплатить его можно будет через приложение. В беседе с НСН директор Института проблем глобализации Михаил ДЕЛЯГИН отметил, что Федеральная налоговая служба не может влиять на налоговую политику, и заявления главы ФНС «похожи на жест отчаяния».

«Он (Михаил Мишустин — прим. «ЗР») видит, что огромное количество людей налогов не платит, и он ничего с этим сделать не может. Борьба с неуплатой налогов является нерентабельным занятием, почему её практически не ведут. У нас может быть введена система компьютерного учета, но это может только вытеснить значительное количество фрилансеров из сферы относительно цивилизованных банковких расчетов, в которой они сейчас находятся, — сказал эксперт. — На месте фрилансеров я бы насторожился, и, начиная со следующего года, более внимательно относился к денежным переводам. Чтобы они не были регулярными, поступали на разные счета в разных банках, различались по величине и по срокам, и каждый фрилансер мог объяснить, откуда взялась та или иная сумма денег на его счете».

По мнению Делягина, уходить в тень самозанятых граждан заставляет действующая плоская шкала налогообложения. «Эта ситуация нетерпимая. По этой причине порядка 30 миллионов человек вытеснено в теневую сферу, потому что они получают немного, и для них уровень налогообложения является запредельно высоким, — сказал экономист. — Если у нас будет прогрессивная шкала налогообложения, то в этом случае людям с невысокими доходами не нужно будет скрываться от государства».

Минтруд в феврале 2016 года оценивал потери государства от нелегальной занятости примерно в 500 миллиардов рублей страховых взносов. В первом квартале 2017 года, по данным Росстата, в теневом секторе экономики работали 18,7 % всех занятых граждан — более 13 миллионов человек.

газета "Золотой Рог", Владивосток.