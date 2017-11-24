ФНС и таможню объединят

В России планируют создать единый фискальный орган, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

На коллегии ФНС первый вице-премьер РФ Игорь ШУВАЛОВ вернулся к идее создания единого фискального органа путем слияния налоговой и таможенной служб. Также он выдвинул и ранее необсуждавшуюся инициативу передачи Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) налоговой службе. Ведомства, в ведении которых этот реестр находится сейчас, возможную потерю не комментируют. Эксперты, в целом называя это «хорошей новостью», указывают, что современные технологии позволяют наладить эффективное межведомственное взаимодействие между органом, учитывающим недвижимость, и органом, начисляющим на нее налоги, и без подобных реформ.

Выступая на коллегии ФНС, Игорь Шувалов вернул к жизни дискуссию о создании в РФ единого фискального органа. «Во многих странах он существует, я к этому постоянно и налоговые органы, и наших таможенников подвожу»,— заявил первый вице-премьер. Напомним, идея объединения двух служб обсуждается уже несколько лет. Первым шагом стала произошедшая в январе 2016 года передача ФТС в ведение Минфина (до этого служба подчинялась правительству напрямую), который контролирует и ФНС. Далее начался процесс интеграции информационных ресурсов налоговиков и таможенников. Вчера же Игорь Шувалов сказал, что с началом нового политического цикла, с мая 2018 года, возможно и объединение двух служб, если такое решение будет принято новым правительством. Предложено было вчера подумать и о передаче налоговикам ЕГРН, который сейчас находится в ведении Росреестра. По словам Игоря Шувалова, если реестр прав собственности на недвижимость является основой для уплаты налога на нее, «очень сложно объяснить», почему он не находится в ведении ФНС.

«У титула собственности с титулом лица очень большая связь. Почему это не должно быть в одних руках?» — спросил первый вице-премьер. Напомним, ЕГРН, заработавший с 1 января 2017 года, объединил сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государственного кадастрового реестра. В Росреестре и Минэкономики, которому подотчетно это ведомство, возможную передачу ЕГРН в ведение ФНС комментировать не стали.

По словам президента саморегулируемой организации оценщиков «Экспертный совет» Алексея КАМИНСКОГО, никакого принципиального значения смена ведомственной принадлежности ЕГРН иметь не будет. «Михаил Мишустин (глава ФНС) — эффективный менеджер и глубоко погружен в тему, в прошлом он руководил Роснедвижимостью», - отмечает эксперт. По его словам, если информация об объекте недвижимости есть в ЕГРН, но по какой-то причине она не попала к ФНС, такой объект просто выпадает из-под налогообложения, однако технологии позволяют решить эту проблему путем организации межведомственного взаимодействия, не передавая ЕГРН. «Как оценщики и как налогоплательщики мы заинтересованы в том, чтобы кадастровая оценка проводилась на основе качественной исходной информации, а как именно государство организует этот процесс, непринципиально»,— говорит Алексей Каминский.