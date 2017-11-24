Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ФНС и таможню объединят
В России планируют создать единый фискальный орган, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
На коллегии ФНС первый вице-премьер РФ Игорь ШУВАЛОВ вернулся к идее создания единого фискального органа путем слияния налоговой и таможенной служб. Также он выдвинул и ранее необсуждавшуюся инициативу передачи Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) налоговой службе. Ведомства, в ведении которых этот реестр находится сейчас, возможную потерю не комментируют. Эксперты, в целом называя это «хорошей новостью», указывают, что современные технологии позволяют наладить эффективное межведомственное взаимодействие между органом, учитывающим недвижимость, и органом, начисляющим на нее налоги, и без подобных реформ.
Выступая на коллегии ФНС, Игорь Шувалов вернул к жизни дискуссию о создании в РФ единого фискального органа. «Во многих странах он существует, я к этому постоянно и налоговые органы, и наших таможенников подвожу»,— заявил первый вице-премьер. Напомним, идея объединения двух служб обсуждается уже несколько лет. Первым шагом стала произошедшая в январе 2016 года передача ФТС в ведение Минфина (до этого служба подчинялась правительству напрямую), который контролирует и ФНС. Далее начался процесс интеграции информационных ресурсов налоговиков и таможенников. Вчера же Игорь Шувалов сказал, что с началом нового политического цикла, с мая 2018 года, возможно и объединение двух служб, если такое решение будет принято новым правительством. Предложено было вчера подумать и о передаче налоговикам ЕГРН, который сейчас находится в ведении Росреестра. По словам Игоря Шувалова, если реестр прав собственности на недвижимость является основой для уплаты налога на нее, «очень сложно объяснить», почему он не находится в ведении ФНС.
«У титула собственности с титулом лица очень большая связь. Почему это не должно быть в одних руках?» — спросил первый вице-премьер. Напомним, ЕГРН, заработавший с 1 января 2017 года, объединил сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государственного кадастрового реестра. В Росреестре и Минэкономики, которому подотчетно это ведомство, возможную передачу ЕГРН в ведение ФНС комментировать не стали.
По словам президента саморегулируемой организации оценщиков «Экспертный совет» Алексея КАМИНСКОГО, никакого принципиального значения смена ведомственной принадлежности ЕГРН иметь не будет. «Михаил Мишустин (глава ФНС) — эффективный менеджер и глубоко погружен в тему, в прошлом он руководил Роснедвижимостью», - отмечает эксперт. По его словам, если информация об объекте недвижимости есть в ЕГРН, но по какой-то причине она не попала к ФНС, такой объект просто выпадает из-под налогообложения, однако технологии позволяют решить эту проблему путем организации межведомственного взаимодействия, не передавая ЕГРН. «Как оценщики и как налогоплательщики мы заинтересованы в том, чтобы кадастровая оценка проводилась на основе качественной исходной информации, а как именно государство организует этот процесс, непринципиально»,— говорит Алексей Каминский.
Новости тематики
- ФНС и таможню объединят
- Рубль крепнет вместе с нефтью
- Обнищание населения остановило инфляцию
- Рубль отбирает у доллара проигранное ранее
- Мошенники просят номер СНИЛС и денег
- Как насчет доллара по 68 рублей?
- Рубль выдавливает из доллара по копейке
- Доверие клиентов Teletrade – наша награда
- Рубль до новогодних праздников повторит сценарий 2015 года
- Рубль немного укрепился, но готов падать дальше
Новости раздела
- Купюра с изображением Владивостока напомнила россиянам евро
- Фрилансер, насторожись!
- ФНС и таможню объединят
- Рубль крепнет вместе с нефтью
- Обнищание населения остановило инфляцию
- Рубль отбирает у доллара проигранное ранее
- Мошенники просят номер СНИЛС и денег
- Как насчет доллара по 68 рублей?
- Рубль выдавливает из доллара по копейке
- Доверие клиентов Teletrade – наша награда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- У берегов Приморья горит судно, груженое японскими автомобилями
- Приморье все-таки потеряло одну из крупнейших компаний региона
- Самая опасная новая ловушка ГИБДД
- В Приморье громкие проекты громко лопаются
- Бывший глава Владивостока не теряет надежды вернуть утраченное влияние
- "Луч-Энергия" проиграл в Санкт-Петербурге, ведя в счете 2:0
- В Приморье готовятся к запуску еще несколько угольных портов
- Поискать в крауд-кошельке
- Новым пресс-секретарем Сергея Шойгу стала выпускница журфака ДВФУ
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру