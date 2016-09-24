Скоро россияне сами будут заботиться о своей пенсии

Россиянам предложат копить на пенсию самостоятельно, рынок обязательного пенсионного страхования будет демонтирован, а деньги молчунов трансформируют в баллы ПФР, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Минфин и Банк России на Московском финансовом форуме впервые представили детальную версию реформирования российского пенсионного рынка, пишет РБК.

Минфин хочет дать россиянам возможность активного управления будущим пенсионным капиталом, заявил замглавы министерства финансов Алексей Моисеев. Власти признают, что заморозка пенсионных накоплений на протяжении трех лет подорвала доверие к пенсионной системе, сказал он. Тем не менее, он отметил, что видит готовность и желание россиян накапливать на пенсию. Поэтому Минфин хотел бы модернизировать действующую пенсионную систему, сказал чиновник.

«Граждане будут формировать свой пенсионный капитал самостоятельно», — сообщил Моисеев.

Согласно концепции, работодатели перестанут отчислять обязательные страховые взносы на накопительную часть пенсии (сейчас на это перечисляется 6% от фонда оплаты труда, остальное уходит в Пенсионный фонд России), рассказал замглавы Минфина. Вместо этого граждане смогут направить часть своего заработка в выбранный НПФ и копить себе на пенсию самостоятельно. Причем при желании откладывать на старость можно будет и значительно больше 6% от заработка.

Он отметил, что в течение двухлетнего переходного периода будущий пенсионер сможет подать заявление о переводе накоплений в негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Если он останется «молчуном», то его пенсионные права автоматически перейдут в страховую часть, которую формирует Пенсионный фонд России (ПФР), сказал замминистра.

Для людей, отчисляющих пенсионные накопления, предполагается установить льготу в виде снижения налогооблагаемой базы, сказал Моисеев. По его словам, определенная налоговая мотивация будет предусмотрена и для работодателя.

В новой пенсионной системе также будет предусмотрен центральный администратор, который будет работать как спецдепозитарий и осуществлять функции по учету пенсионных прав, сообщил Моисеев. По его словам, это будет коммерческая организация. Сейчас функции по учету пенсионных прав осуществляет Пенсионный фонд, напомнил он.

Взносы будут удерживаться работодателем из зарплаты работника и направляться в НПФ напрямую или через пенсионного администратора, рассказал Моисеев. Он добавил, что работник не будет обязан возвращать изъятые деньги в НПФ.

Кроме того, согласно проекту, будущий пенсионер сможет досрочно изъять часть накопленных пенсионных денег — не более 20% от суммы счета, — потратив их по своему усмотрению. В Минфине и ЦБ также раздумывают, чтобы разрешить досрочно снимать всю сумму накопленных пенсионных денег тем, кто оказался в «сложной жизненной ситуации», например, из-за болезни или временной потери трудоспособности.

Еще один стимул накапливать на будущую пенсию для россиян — это сохранение системы гарантирования, которая сейчас действует для пенсионных накоплений, сообщил на форуме зампред Банка России Владимир Чистюхин. Согласно опросам ЦБ, более 80% респондентов сказали, что им нравятся стимулы, которые предлагает новая пенсионная система, 50% заинтересованы накапливать на пенсию в рамках предложенной системы пенсионного капитала, рассказал Чистюхин.

Новая пенсионная система имеет преимущество, особенно для граждан со средним и высоким доходом, сказал глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, также выступающий на форуме. По его словам, существующая система пенсионных накоплений для таких россиян неэффективна.

Он добавил, что примерно 60% населения, кто имеет доход ниже трех прожиточных минимумов и тратит деньги на еду, выйдут из системы добровольного пенсионного страхования. «Мы существенно сократим индустрию пенсионных взносов», — заявил Кудрин.

Анонсировал разработку новой пенсионной концепции осенью прошлого года первый зампред ЦБ Сергей Швецов. В начале этого года представители Минфина неоднократно рассказывали о готовящейся реформе пенсии. В частности, в мае Алексей Моисеев говорил, что новая пенсионная система России, концепцию которой разрабатывают Минфин и ЦБ, будет аналогична той, что существует в Австралии и Новой Зеландии: граждане с высокими зарплатами должны будут думать о пенсии сами. Тогда он прогнозировал, что с новой системой государство сможет обеспечить пенсию в 40% от прежнего дохода для граждан, получавших небольшие доходы. «Начиная с 45–50 тыс. зарплаты вы можете копить на пенсию сами», — добавил он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.