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Россияне подготовились к валютным скачкам
Не исключено, что в ближайшее время граждане вновь ринутся в обменники
По последним данным Центробанка, за январь-июнь 2014 года население России купило у банков $32,5 млрд наличной иностранной валюты - это на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($24,6 млрд). Но характерно не это - выменянные доллары остаются по большей части «под матрасами» россиян: валютные вклады растут гораздо медленнее, чем объемы покупок доллара населением. С начала года объем таких вкладов увеличился всего на 6,2%.
Наиболее активно россияне покупали валюту в январе 2014 года, когда проседали почти все валюты крупных развивающихся экономик и доллар подскочил с 33 до почти 35 рублей, а также в марте, когда Крым присоединился к России. В январе физлица купили у банков $6,3 млрд валюты (против $3,7 млрд в январе 2013-го), а в марте этого года - $7,4 млрд против $4 млрд в марте 2013-го. В мае и июне 2014 года физлица приобрели у банков более $10 млрд валюты (против $8 млрд за эти же месяцы прошлого года), последние цифры можно объяснить сезонными туристическими потребностями россиян.
При этом граждане хранят купленную наличность «под подушкой», во вклады они валюту несли, но куда менее активно. Об этом также говорит статистика ЦБ: на 1 января 2014 года объем валютных вкладов достигал 3 трлн рублей, на 1 мая 2014 года - 3,3 трлн, на 1 июля - 3,2 трлн.
Не исключено, что в ближайшее время граждане вновь ринутся в обменники - менять российскую валюту на американскую. На прошлой неделе доллар достиг очередного исторического максимума - 38,03 рубля (официальный курс «на завтра» берется ЦБ, впрочем, с отметки 11.30 мск на Московской бирже, на 16 сентября он составил 37,99 рубля), а население, как известно, покупает доллары на пике их стоимости. Например, когда американская валюта в 2011 году достигла своего максимума (32,89 рубля), население купило у банков за январь-июнь $22,9 млрд, что на 37,6% больше, чем за аналогичный период 2010 года.
- Учитывая предыдущий опыт, покупка валюты населением, действительно, активизируется, когда доллар обновляет максимумы, - говорит главный аналитик Бинбанка Наталия ШИЛОВА. - Сейчас курс рубля и развитие экономики в значительной мере определяются геополитикой. В случае перехода конфликта на Украине в русло переговоров и отмены антироссийских санкций курс рубля может существенно укрепиться. Так как российские заемщики вновь получат доступ к рынкам капитала (валютным) под относительно невысокие ставки. В то же время если санкции сохранятся на ближайший год, то дальнейшее ослабление рубля на фоне дефицита валюты внутри страны видится достаточно реалистичным. При данном сценарии и сохранении нефти ниже $100 за баррель отметка 40 рублей к доллару США в следующем году, вероятно, будет взята.
Начальник управления операций на финансовых рынках банка «Интеркоммерц» Андрей ХАРИНОВ напоминает, что в макроэкономическом прогнозе Министерства экономического развития на 2015-2017 годы, который используется для расчета бюджета на 2015-2017 годы, прогноз по среднегодовому курсу доллара не изменился по сравнению с августовской версией и составляет 37 рублей за $1 в 2015 году, 38 рублей в 2016 году и 38,8 рублей в 2017 году.
- Любые прогнозы по курсу рубля - дело неблагодарное, однако низкий уровень финансовых знаний наших граждан, к сожалению, побуждает их вновь покупать валюту на пике, в то время как золотое правило любого инвестирования - это покупать, когда дешево, - говорит зампред комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Виктор КЛИМОВ. - Нужно понимать, что такой эмоциональный подход вряд ли приведет к выигрышу. Что касается денег «под подушкой», то, конечно, это не вариант, хотя надо быть внимательным и не попасть в какую-нибудь финансовую пирамиду - известно, что в ситуации спада экономического роста активизируются всевозможные мошеннические схемы «инвестирования» средств.
Старший аналитик Национального рейтингового агентства Максим ВАСИН отмечает, что населения бросается скупать доллар на его пике по ряду причин. Среди них - недоверие к банковской системе (под влиянием ряда прецедентов), желание сохранять накопления в тени и спад доверия к российской валюте.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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