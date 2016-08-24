У России, оказывается, денег куры не клюют

Еще немного, и мы тихо смиримся с тем, что почти каждый россиянин ощутил удар по карману в связи с кризисом. Дружно держимся, тем более что отовсюду слышатся утверждения, мол, что делать - вместе с народом обнищало и государство, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Минфин предупреждает, пишет сайт «Утро.Ru»: скоро не будет денег на выплату зарплат, программы поддержки промышленности и сельского хозяйства не реализуются, наука и не мечтает получить достаточное финансирование, ЖКХ разваливается, малый и средний бизнес топчется на месте из-за дорогих кредитов и отсутствия помощи от властей, накопительная часть пенсии замораживается четвертый год подряд, индексация пенсий откладывается на неизвестный срок, готовится программа ужесточения налоговой системы путем срезания льгот. А все потому, что дефицит бюджета растет, а резервы, как нам заявляют, стабильно истощаются.

Но так ли это на самом деле? Страна-то большая и с богатыми ресурсами. Неужели действительно все проели так быстро? Если рассматривать исключительно Резервный фонд, формировавшийся от нефтяных "излишков", как место нахождения наших запасов, то примерно так и есть. Еще в сентябре прошлого года в "кубышке" было $91,72 млрд, а сейчас осталось только $38,18 миллиарда. Такими темпами этот фонд и правда скоро "привяжет коня".

Но мало кто знает, что на самом деле закрома Родины обширны: кроме Резервного фонда есть еще Фонд национального благосостояния (ФНБ), предназначенный для реализации инфраструктурных проектов и обеспечения социальных обязательств. И он пока еще держится: с начала года было израсходовано только 7,5%, а остатки на 1 августа составляют 4,84 трлн рублей. Но если ничего не развивать, то рано или поздно доберемся и до ФНБ.

Но и эти триллионы рублей обоих фондов - ерунда по сравнению с международными резервами Российской Федерации (они же золотовалютные резервы). Под это определение попадает наличная валюта, депозиты в иностранных банках, государственные и негосударственные долговые бумаги, номинированные в иностранной валюте, позиции в Международном валютном фонде, золото в монетах и слитках и некоторые другие инструменты.

По состоянию на 1 августа 2016 г. у нас $393,9 млрд международных резервов, это более 25 трлн рублей! А расходная часть бюджета в 2016 г. - всего 16,1 трлн рублей. То есть на эти деньги Россия может жить полтора года, вообще ничего не зарабатывая, при этом пенсии и зарплаты бюджетникам будут выплачиваться, даже номинальные программы поддержки бизнеса будут выполняться. Дальше - больше, все составляющие Международных запасов не только не убывают, а еще и множатся: за последние 12 месяцев валютные запасы - на 5,3% до $ 329,4 млрд, а золотые запасы выросли сразу на 43,5% - до $ 64,52 миллиарда.

Получается, что денег государству не хватает ни на что... кроме покупки золота. Прямо не казна, а расточительная жена какая-то. Но и это еще не все. Немалая часть наших запасов хранится в виде американских государственных долговых бумаг, подпитывая американскую экономику и принося минимум пользы нам. При этом практически не афишируется, что не меньшая сумма вложена и в бумаги Франции. Всего же на 1 января 2016 г. 82,7% международных запасов РФ приходится на ценные бумаги зарубежных государств. Тех, которые поддержали антироссийские санкции и теперь спят и видят, как наша экономика пойдет ко дну, пуская пузыри.

Так есть ли хоть какой-то толк в этой миссионерской позиции нашей страны? Ее сторонники утверждают, что все эти вложения делаются с целью сохранения средств и получения дохода. Однако этот тезис быстро рассыпается, если вспомнить, что доходность зарубежных активов в ценных бумагах и на счетах иностранных банков в условиях рекордно низкой инфляции в Европе, Японии и США крайне низкая: в среднем на уровне 0,18%.

Сама идея таких запасов креативна, можно сказать, даже уникальна. Ведь в странах с развитой сильной экономикой подобные ходы - нонсенс: в США запасы в три раза меньше российских ($ 118,6 млрд), притом что ВВП США в 13,5 раз больше нашего. Европейцы тоже не обременяют себя запасами. ЗВР Германии находятся на уровне $193,7 млрд, Великобритании - $159 млрд, Франции - $153 миллиарда.

Получается, что у нас почти 30% ВВП находится в запасах. В Америке в запасах хранится только 0,66% от ВВП. Разница колоссальная. Но ничего, живут нормально, без скачков валюты как у рубля. Сама Эльвира Набиуллина не раз говорила о том, что наши запасы превышают значения, которые обычно устанавливаются из принципа достаточности. А потом ЦБ и вовсе признал неэффективность интервенций ради поддержания стабильного курса.

Так почему же мы, как старуха-процентщица, эти средства только копим, не направляя на развитие экономики, не инвестируя в реальный сектор, в науку? Ответ прост: они находятся в управлении Центробанка, а в его задачи входит "обеспечение оптимального сочетания их сохранности, ликвидности и доходности" (как следует из годового отчета регулятора). Как выяснилось, развитие экономики вовсе не входит в список задач ЦБ. А ведь инвестиции в отечественную промышленность могли бы дать толчок к выходу из кризиса и принести куда большую доходность. Да, риски имеются, но сидеть в надежде, что доход в $800 млн в год поможет продержаться до лучших времен, совершенно бесперспективно, а может оказаться еще и небезопасно. Ливия и Иран уже получали арест своих активов. Не надо повторять чужих ошибок. Ни одна развитая страна не имеет такой большой доли долговых бумаг в своих активах.

Получается, что ни шаг, то мимо. Единой экономической политики нет, экономические программы так и пестрят сомнительными тезисами, такое ощущение, что они создавались просто в погоне "застолбить" ту или иную идею - от "копить и зажимать" до "поделить и всем раздать". Минэкономразвития пытается развивать экономику, не имея денег, Минфин пытается эти деньги найти, повышая нагрузку на людей и бизнес, а ЦБ все могут позавидовать - у него эти деньги есть, но распоряжается он ими по своему усмотрению, в своих собственных интересах. Полноценный выход из кризиса может случиться только, если лебедь, рак и щука перестанут тянуть каждый в свою сторону, а займутся одной работой. Ну или, в конце концов, уступят место кому-то посообразительнее этой не святой троицы.

Удивительно и то, почему сейчас правительство продолжает придерживаться "кудриномики". Черный день, ради которого создавались запасы, уже давно наступил. Неужели можно избавиться от проблем, делая вид, что их нет?

Нам твердят о том, что нужна новая прорывная промышленность, но при этом все деньги вкладываются в ценные бумаги, а не в реальный сектор экономики (который при грамотном подходе может дать куда лучшую доходность). Такой подход оправдан для частного инвестора, заинтересованного лишь в личной выгоде с минимальным риском, но у правительства все-таки есть определенные обязательства.

Бизнес сейчас сидит на сухом пайке - вся помощь остается на бумаге в отчетах чиновников. Взять хотя бы Московскую область, в которой с финансированием все неплохо относительно других регионов. В 2015 г. субсидии получил только 321 предприниматель. Это лишь 0,1% от общего числа субъектов малого и среднего бизнеса в области, то есть, по сути, это просто счастливчики, выигравшие в лотерею неслыханной щедрости. Для развития значимого бизнеса лимита в 10 млн руб. явно недостаточно. В других регионах счет нередко идет и вовсе на единицы миллионов рублей в год.

Есть у нас одна известная программа одного известного предпринимателя, а теперь и политика. Там много сказано о росте и о том, что хватит копить - пора раздавать. Но вся поддержка предусмотрена только для создания предложения, но не спроса. Шансы на успех такой однобокой программы стремятся к нулю.

Так что же теперь, продолжать копить? Нет, нет и еще раз нет. Разбрасываться золотыми слитками направо и налево тоже вредно - вспомните, что стало с известным персонажем из "Серебряного копытца". Финансирование должно не только помогать предпринимателям, но и создавать спрос - без него никуда. Вопрос скорее в том, чтобы сделать это, избежав взлета инфляции на новые вершины.

Деньги должны выделяться только на приоритетные направления. В первую очередь - Пенсионному фонду, которому резервы вполне позволяют предоставить порядка 2 трлн рублей. Малому и среднему бизнесу потребуется около 50 млрд руб., выделив которые, казна также не обеднеет. Зато будут компенсированы некоторые неналоговые платежи (их, к слову, вообще бы отменить хорошо), душащие предпринимателей, и будет просубсидирована половина ключевой ставки на долгосрочные кредиты. Никак не обойтись и без поддержания спроса на товары длительного пользования. Здесь и расширение программы льготных автокредитов, и выделение денег на льготную ипотеку (что позволит снизить ставку с 12% до 8%).

Развитие промышленности невозможно без новых технологий, поэтому на помощь в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) потребуется около 5 млрд рублей. Расходы на образование требуют роста еще хотя бы на 15% (+500 млрд) на повышение квалификации преподавателей и привлечение специалистов из различных отраслей, а также гранты на их обучение за рубежом. И, конечно же, медицина. Сокращение числа врачей и мест в больницах не способствуют развитию человеческого капитала. Для того, чтобы хотя бы вернуть прежний уровень доступности медицины, не говоря о повышении качества, необходимо выделить дополнительные 200 млрд рублей. Но и их казна вполне может себе позволить.

Все эти суммы не окажут значительного влияния на наши международные запасы, но именно эти инвестиции вытащат российскую экономику из трясины, в которой она сейчас застряла, на свет божий. Такой курс позволит уже к 2017 г. придать динамике ВВП положительное значение. А если добавить в этот коктейль волшебный ингредиент под названием "искоренение коррупции", то к 2020 г. мы обеспечим темпы роста, опережающие европейские и американские.

Так что пора уже честно признать, что деньги есть, но мы ими просто не пользуемся, и выйти, наконец, из дремоты гипнотических мантр о пустеющем кошельке страны.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.