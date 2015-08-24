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Рубль рухнет уже сегодня
В минувшую пятницу фондовый рынок США закрыл торги серьезным падением. Промышленный индекс Dow Jones на момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже снизился на 3,13%, достигнув шестимесячного минимума, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на федеральные интернет-ресурсы. Это сильнейшее ослабление индекса с 2011 года. Индекс S&P 500 упал на 3,19% и зафиксировался ниже отметки 2000 пунктов впервые с февраля этого года. NASDAQ Composite упал на 3,10%.
Снижение американских индексов приведет к падению других фондовых рынков и укреплению доллара относительно других валют. Об этом РБК заявил начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук: "Инвесторы будут выходить из акций и перекладывать средства в валюту, а доллар сейчас воспринимается как наиболее надежная валюта". По его словам, реакция на падение была видна уже в пятницу, когда курс доллара к рублю преодолел уровень в 69 руб. за доллар. "На открытии биржи в понедельник мы ждем большой волатильности и роста курса доллара, возможно, выше отметки 70 руб. за доллар", — добавляет он.
"В понедельник-вторник отметка 70 руб. за доллар и 80 руб. за евро будет пройдена. Далее перед нами может встать 75 и 85 руб. за доллар и евро соответственно, после чего наверняка последует коррекция", — поясняет аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
Российскую валюту может поддержать недавнее заявление премьера Дмитрия Медведева, о том, что экспортеры будут активнее продавать валюту. "Если они действительно начнут более интенсивные продажи, это может оказать поддержку", - отмечает Романчук. В ходе недавней поездки на Курильские острова Дмитрий Медведев сказал, что "в ближайшее время будут и дополнительные валютные продажи со стороны наших экспортеров валютных, что также будет сказываться на котировках рубля".
Тем не менее, по мнению Кочеткова, если на мировые рынки не ограничатся пятничным падением, и распродажа продолжится, то курс может достичь и превзойти пиковые уровни декабря прошлого года.
Между тем, глава российского правительства выразил уверенность, что в среднесрочной перспективе курс рубля должен вернуться к прежним уровням, и пообещал помощь правительства в решении этой проблемы, передает в субботу "Интерфакс".
"Естественно, мы будем помогать также - я имею в виду правительство - Центральному банку, в смысле получения притока дополнительных валютных поступлений. В ближайшее время, я думаю, будут и дополнительные валютные продажи со стороны наших валютных экспортеров, что также будет сказываться на котировках рубля", - сказал Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов по окончании поездки на Итуруп.
Правительство и ЦБ намерены предпринимать в этом отношении определенный набор согласованных мер. Однако премьер признал, что неблагоприятная для курса рубля ситуация является объективной, так как связана с мировыми ценами на нефть и на нее "невозможно повлиять путем однократных действий".
По словам Медведева, контроль за продажей выручки экспортерами не ослаблялся и не будет ослабляться впредь, "потому что это действительно фундаментальные вещи, которые влияют на состояние экономики". Не должно быть такой ситуации, когда рубль в силу конъюнктуры нефтяных цен ослабевает и правительство начинает что-то контролировать, а потом, по мере улучшения ситуации, компаниям позволяют расслабиться, пояснил глава кабмина. Правительство и ЦБ постоянно и регулярно работают с экспортерами, и "эта работа будет продолжена", заверил Медведев.
Основной причиной последнего ослабления курса рубля российский премьер-министр назвал одни из самых низких за последние годы нефтяные цены. Но есть и другие внешние причины: общая нестабильность на рынке капитала, ситуация вокруг китайской валюты, а также недавнее решение Казахстана об отказе от валютного коридора.
Фото Gazeta.Ru.
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