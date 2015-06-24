Россиянам разрешат не брать каждый раз с собой в банк паспорт

Россиян могут избавить от необходимости постоянно носить с собой паспорт для совершения операций в офисах банков. Правительство рассматривает поправки в «антиотмывочный» закон 115-ФЗ, которые упрощают процесс идентификации банками клиентов при пополнении ими ранее открытых вкладов (счетов - текущих, карточных). Подробности - в материале газеты «Золотой Рог».

Согласно законопроекту, который разработан Национальным советом финансового рынка (НСФР), если сумма пополнения не превышает 10 тыс. рублей, гражданам достаточно будет назвать банку реквизиты счета. При внесении на счет суммы более 10 тыс. рублей клиент должен будет называть ФИО, реквизиты для пополнения, а также любой идентификатор, который будет зафиксирован в его договоре с банком. Это может быть СНИЛС, ИНН, проверочное слово, код. Идентификатором может остаться и паспорт, но поправки исключают в его обязательное предоставление в банке при пополнении счетов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.