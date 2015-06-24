Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Россиянам разрешат не брать каждый раз с собой в банк паспорт
Россиян могут избавить от необходимости постоянно носить с собой паспорт для совершения операций в офисах банков. Правительство рассматривает поправки в «антиотмывочный» закон 115-ФЗ, которые упрощают процесс идентификации банками клиентов при пополнении ими ранее открытых вкладов (счетов - текущих, карточных). Подробности - в материале газеты «Золотой Рог».
Согласно законопроекту, который разработан Национальным советом финансового рынка (НСФР), если сумма пополнения не превышает 10 тыс. рублей, гражданам достаточно будет назвать банку реквизиты счета. При внесении на счет суммы более 10 тыс. рублей клиент должен будет называть ФИО, реквизиты для пополнения, а также любой идентификатор, который будет зафиксирован в его договоре с банком. Это может быть СНИЛС, ИНН, проверочное слово, код. Идентификатором может остаться и паспорт, но поправки исключают в его обязательное предоставление в банке при пополнении счетов.
Новости тематики
- Россияне скоро буду пользоваться банкоматами с новыми функциями
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- Банки придут в села и деревни
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Государство увеличит страховку по вкладам граждан в банках
- Банкам разрешили блокировать деньги россиян
- ФК "Открытие", Бинбанк и Росгосстрахбанк объединяются
- Верховный суд: банки имеют право отказать в возврате денег вкладчикам
- Своим деньгам не хозяин
Новости раздела
- Россияне скоро буду пользоваться банкоматами с новыми функциями
- В России введут новый налог для граждан
- Что теперь будет с рублем?
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Банки придут в села и деревни
- Рубль готов штурмовать этот важный показатель
- Рубль упадет и очень сильно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз