www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.35 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.07 р. 10 CNY: 91.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Россиянам разрешат не брать каждый раз с собой в банк паспорт

24 Июня 2015, 15:49 | В России

Россиян могут избавить от необходимости постоянно носить с собой паспорт для совершения операций в офисах банков. Правительство рассматривает поправки в «антиотмывочный» закон 115-ФЗ, которые упрощают процесс идентификации банками клиентов при пополнении ими ранее открытых вкладов (счетов - текущих, карточных). Подробности - в материале газеты «Золотой Рог».

Согласно законопроекту, который разработан Национальным советом финансового рынка (НСФР), если сумма пополнения не превышает 10 тыс. рублей, гражданам достаточно будет назвать банку реквизиты счета. При внесении на счет суммы более 10 тыс. рублей клиент должен будет называть ФИО, реквизиты для пополнения, а также любой идентификатор, который будет зафиксирован в его договоре с банком. Это может быть СНИЛС, ИНН, проверочное слово, код. Идентификатором может остаться и паспорт, но поправки исключают в его обязательное предоставление в банке при пополнении счетов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: законы  документы  банки  паспорт 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru