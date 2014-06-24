Накануне лета ставки банковских вкладов вновь пошли в рост

Среди крупных игроков, повысивших доходность рублевых депозитов, оказались банки с госучастием: Россельхозбанк, который дважды корректировал ставки (в сумме они прибавили 0,2-0,7 процентного пункта), и «ВТБ 24», улучшивший условия вложений для зарплатных клиентов (+0,3 п. п.) и тех, кто открывает вклады удаленно за пределами офисов (+0,2-1%).

В результате ЦБ констатировал рост средней (по первой десятке банков) максимальной ставки за май с 8,63 до 8,74%.

А с наступлением лета, когда люди предпочитают больше тратить, чем сберегать, к борьбе за деньги частных лиц подключились другие крупные игроки. На прошлой неделе рублевые ставки выросли в Промсвязьбанке, Росбанке, банке «Траст», МКБ, Совкомбанке, «Российском капитале». Повышение составило в среднем 0,5-2% годовых.

Кроме того, на рынке появилась масса новых сезонных продуктов с наиболее привлекательными условиями вложений.

Также «Ведомости» насчитали более 20 банков за пределами первой полусотни по объему вкладов физлиц, тем или иным образом улучшивших в июне условия рублевых вложений. Так, Связь-банк и НС-банк повысили доходность рублевых вкладов в среднем на 0,5% годовых.

«В последнее время приток вкладов населения в банковскую систему резко снизился. Если последние полгода вкладчики в среднем приносили 150 млрд рублей в месяц, то в апреле этот показатель снизился до 80 млрд, и, судя по всему, показатели мая будут не лучше. Так что нынешний рост депозитных ставок отражает некоторое усиление борьбы между банками за те деньги клиентов, что остались на рынке», - объясняет вице-президент ВТБ 24 Ашот СИМОНЯН.

Участившиеся отзывы лицензий беспокоят людей, поэтому для сохранения ликвидности многие банки повышают ставки, добавляет руководитель пресс-службы НС-банка Ярослав ГАЙДУКОВ.

Сильнее всего большинство банков увеличивают доходность вкладов сроком 3-6 месяцев. «На данный момент у банков нет четкого понимания, как изменятся ставки на рынке к осени, какие тренды будут, поэтому они акцентируют краткосрочные вклады», - говорит директор департамента разработки розничных продуктов Бинбанка Антон МАСЛИЙ.

Краткосрочные вклады с повышенными ставками, по его словам, подойдут тем, кто готовится к отпуску и хочет сохранить средства до осени.

«Конечно, рациональнее размещать свободные средства в любой валюте на депозитах, а не в ячейках, даже если речь идет о 2-3-недельном отпуске, тем более что многие банки на сегодняшний день радуют привлекательными ставками», - согласен старший вице-президент GHP Group Илья СУШКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.