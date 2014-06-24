Эксперты обещают к концу года 38 рублей за доллар

Дальнейшего укрепления рубля не исключается в ближайшей перспективе, однако вероятное смягчение бюджетной политики и повышение гибкости валютного коридора ЦБ говорят в пользу слабого рубля, говорится в обзоре аналитиков Альфа-Банка.

Текущее укрепление рубля обусловлено перемещением геополитической напряженности c Украины на Ближний Восток, и срок действия этого фактора труднопредсказуем, тогда как фундаментальные предпосылки - низкий рост ВВП, высокая инфляция и смягчение бюджетной политики - по-прежнему говорят в пользу слабого рубля.

В краткосрочной перспективе аналитики банка не исключают укрепления рубля до уровней 34,0-35,0 рублей за доллар и 39,5-40,5 рублей к корзине. При этом они напоминают, что это обусловлено действием весьма нестабильных геополитических факторов.

Предыдущие две недели рубль демонстрировал смешанную динамику, но последние два дня укрепляется при поддержке цен на нефть. При этом общее улучшение настроений на валютном рынке по сравнению с предыдущими месяцами позволило ЦБ РФ несколько ослабить контроль валютного курса. Регулятор объявил о снижении с $1,5 млрд до $1 млрд объема накопленных интервенций, необходимых для сдвига коридора на 5 копеек, а также расширил зону невмешательства в торги с 3,1 до 5,1 рубля. Данная мера, как указывают в Альфа-Банке, должна повысить гибкость ценообразования на валютном рынке.

Смягчение подхода ЦБ к контролю валютного курса отражает его ожидания ослабления рубля. Возврат ЦБ на путь к свободному плаванию рубля, на взгляд аналитиков Альфа-Банка, является не только своевременным и верным шагом, но и реакцией на возросшие риски смягчения бюджетной политики. За последнее время призывы к ускорению роста госрасходов и использованию госсбережений усилились, и очевидно, что в условиях бюджетного смягчения жесткий контроль за валютным курсом несостоятелен в долгосрочной перспективе. Если ЦБ продолжит двигаться в сторону более свободного плавания рубля, то это позволит рыночному курсу ослабляться в соответствии с динамикой фундаментальной стоимости.

«При условии отсутствия позитивных сюрпризов по текущему счету, это означает, что наши ожидания ослабления курса рубля до 38 рублей за доллар к концу года по-прежнему реалистичны», - отмечается в обзоре.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.