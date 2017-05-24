Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Над рублем сгущаются большие и черные тучи
Над российским рублем «скапливается все больше туч», полагает руководитель департамента аналитики компании «Аналитика Онлайн» Глеб Задоя, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как напоминает эксперт, недавно представители Международного валютного фонда (МВФ) «рассказали о том, что рубль сейчас находится выше своих фундаментально обоснованных значений». «При этом МВФ не исключает того, что в среднесрочной перспективе российский рубль может к ним вернуться. Вот уже и международные институты говорят о том, что рублю неплохо было бы упасть. На это сейчас, кстати, ставят отдельные крупные участники рынка, которых обнаружил Банк России. В ЦБ отмечают, что спрос на валюту в прошлом месяце подскочил в полтора раза по сравнению с началом года. Объемы покупки валюты стали рекордными, как минимум, за последние 2 года. В ЦБ также намекают на то, что к скупке валюты подключились именно нерезиденты, которые покупают валюту для вывода денег из России и в расчете на спекулятивную прибыль, которую они получат после роста курса доллара», - отмечается в обзоре аналитика.
По его мнению, «над российским рублем скапливается все больше туч». «Наши финансовые власти уже давно говорили о том, что рубль должен находиться несколько ниже текущих значений. Но когда об этом говорят в столь авторитетном институте, как МВФ, это уже наводит на определенные мысли», - подчеркивает Задоя.
Он указывает, что в настоящее время фиксируется «высокий спрос на доллары в России». «Причем спрос этот наблюдается со стороны населения и со стороны банков. Скупают валюту и нерезиденты, которые в свое время разогнали нисходящий тренд на валютной паре доллар/рубль, используя российскую валюту для операций carry trade. Сейчас локально рублю оказывает поддержку налоговая неделя. До 25 мая экспортерам предстоит выплатить НДПИ. Также поддержку оказывает растущая нефть. Однако после завершения налоговой недели и в случае, если начнется коррекция на нефтяном рынке, то доллар/рубль вновь вернется к отметке в 57 рублей за одну единицу американской валюты», - прогнозирует эксперт.
Новости тематики
- Над рублем сгущаются большие и черные тучи
- Цены на нефть снижаются, а рубль все крепнет
- В России собираются повысить НДС
- Рубль дал слабину
- Рубль опять начал бить доллар
- Страшный прогноз на 2019 год: 500 рублей за доллар
- Центробанк отозвал лицензию у страховой компании из Приморья
- Нефть растет, рубль – крепнет...
- Нефть взбодрила рубль
- Рубль наконец-то начал слушаться нефть
Новости раздела
- Над рублем сгущаются большие и черные тучи
- "Период охлаждения" в страховании кредитов будет увеличен до двух недель
- Ипотека под 6%
- Цены на нефть снижаются, а рубль все крепнет
- В России собираются повысить НДС
- Google запускает Android Pay для россиян с 23 мая
- Рубль дал слабину
- Рубль опять начал бить доллар
- Альфа-Банк и Промсвязьбанк объединили банкоматы
- Страшный прогноз на 2019 год: 500 рублей за доллар
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Скандальный паром из Северной Кореи прибыл во Владивосток
- В Приморье нашли должника по электроэнергии, который накопил долг в 4,5 миллионов рублей
- К берегам Приморья приближается авианосец США
- Эксперты пророчат рост продаж недвижимости из-за оттока населения из Приморья и Дальнего Востока
- На остров Русский посыпятся миллиарды
- МВД меняет порядок предоставления адресно-справочной информации
- Дешевые авиабилеты из Владивостока скоро закончатся
- Морской вокзал оцеплен сотрудниками полиции
- В рамках ВЭФ Путин проведет важное для Дальнего Востока мероприятие
- Для работодателей введут новый обязательный взнос