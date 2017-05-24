"Период охлаждения" в страховании кредитов будет увеличен до двух недель

Обозреватель Деловой газеты «Золотой Рог» была застрахована при получении кредита буквально вкруговую.

Отказаться от навязанной или ненужной страховки и вернуть полностью или частично уплаченную страховую премию можно будет в течение 14 календарных дней. Соответствующий проект указания Банка России опубликован на сайте регулятора. Планируется, что новация вступит в силу с 1 января 2018 года.

Одновременно Деловая газета «Золотой Рог» уже рассказывала о возможности отказаться от страховки. Финансовые аналитики солидарно высказали мнение о логичном повышении процентной ставки по кредиту как минимум на 1% в случае отказа заемщика оформить страховку или от самой страховки в «период охлаждения». Кроме того , потребительские кредиты оформляются в экспресс – режиме, и отказ от страховки - лишний минус при рассмотрении анкеты заемщика. Так, обозреватель Деловой газеты «Золотой Рог» была застрахована при получении кредита буквально в круговую – от потери денег на банковской карты, потери работы, а также пришлось оформить страховой полис на одного из детей при рефинансировании кредита в крупнейшем банке страны.

«Период охлаждения», который сейчас составляет не менее пяти рабочих дней, действует с лета прошлого года и касается практически всех популярных видов страхования – страхование жизни, страхование от несчастного случая, автоКАСКО, ответственность автовладельцев и владельцев водного транспорта, добровольное медицинское страхование, гражданская ответственность перед третьими лицами, а также страхование финансовых рисков. Как сообщили в отделе по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России, «период охлаждения» зарекомендовал себя как эффективно действующий механизм защиты прав потребителей страховых услуг. Это подтверждается статистикой жалоб, поступающих в Банк России. Так, количество обращений по фактам навязывания дополнительных услуг при заключении договора ОСАГО снизилось почти на треть в I квартале 2017 года относительного того же периода годом ранее.

Кроме того, из поступающих в Банк России обращений видно, что при потребительском кредитовании граждане также активно используют «период охлаждения» и без потерь возвращают страховую премию, уплаченную за оформленную при заключении договора потребительского займа (кредита) страховку. Анализ Банка России показывает, что многие страховые компании предлагают более длительный «период охлаждения» по сравнению с минимальным, установленным нормативным актом регулятора. С другой стороны, часто пяти рабочих дней недостаточно, чтобы успеть обратиться в страховую компанию с соответствующим заявлением и отказаться от договора страхования. 14 дней – универсальный, нормативно установленный срок в целях защиты прав потребителей. В частности, именно такой срок определен в законодательстве для досрочного возврата суммы потребительского кредита (займа) и возврата товара. Увеличение минимального срока, предоставляющего возможность отказаться от договора добровольного страхования, позволит не только повысить защиту прав и законных интересов страхователей, но и снизить негативные последствия от недобросовестного поведения страховщиков по навязыванию дополнительных услуг по страхованию. Напомним, для расторжения договора страхования гражданин должен обратиться с письменным заявлением в страховую компанию. При отказе от страховки в «период охлаждения» страховая компания обязана вернуть полученные от клиента деньги в полном объеме, если договор страхования не вступил в силу.

Если же договор начал действовать, то страховщик вправе удержать при возврате средств часть премии, пропорциональной количеству дней, прошедших с начала действия договора. Страховая компания должна вернуть гражданину страховую премию в течение 10 рабочих дней после получения заявления. В отделе по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России напоминают, что клиенты страховыъ компаний или банков не обязаны заключать навязываемый договор добровольного страхования при оформлении ОСАГО или получении банковского кредита и имеете право расторгнуть такой договор в течение «периода охлаждения» без каких-либо последствий. Если вы считаете, что страховая компания нарушает ваши права, направляйте обращение в Банк России. Сделать это можно через интернет-приемную на сайте Банка России www.cbr.ru.