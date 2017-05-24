Ипотека под 6%

Председатель Правительства России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил о возможности снизить ставки по ипотечным кредитам, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на портал banki.ru.

Россия может достичь снижения ипотечной ставки до 6-7%, т. к. макроэкономические условия это позволяют, сообщил премьер Дмитрий Медведев. «Наша совместная задача - работать над снижением ставки. Мы рассчитываем на то, что в условиях снижения ключевой ставки финансирование ипотеки и ставка по ипотечному кредиту будут соразмерно этому снижаться», — сказал он на встрече с самарским губернатором Николаем МЕРКУШКИНЫМ.

«Мы должны выйти на кредитную ставку в размере 6—7% по всей стране», - заявил премьер-министр России, добавив, что «макроэкономические условия для этого в целом созрели».