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Ипотека под 6%
Председатель Правительства России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил о возможности снизить ставки по ипотечным кредитам, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на портал banki.ru.
Россия может достичь снижения ипотечной ставки до 6-7%, т. к. макроэкономические условия это позволяют, сообщил премьер Дмитрий Медведев. «Наша совместная задача - работать над снижением ставки. Мы рассчитываем на то, что в условиях снижения ключевой ставки финансирование ипотеки и ставка по ипотечному кредиту будут соразмерно этому снижаться», — сказал он на встрече с самарским губернатором Николаем МЕРКУШКИНЫМ.
«Мы должны выйти на кредитную ставку в размере 6—7% по всей стране», - заявил премьер-министр России, добавив, что «макроэкономические условия для этого в целом созрели».
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