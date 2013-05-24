Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
За квартал банки выдали субъектам МСП 1,7 трлн рублей
За первый квартал 2013 года российские банки предоставили субъектам малого и среднего предпринимательства 1,7 трлн рублей, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
На 1 апреля 2013 года общая задолженность сегмента составила 4,7 трлн рублей, в том числе 8,6% просроченная задолженность, что выше на 4 п.п. по сравнению с уровнем просроченной задолженности в совокупном портфеле кредитов, предоставленных нефинансовым организациям. В 2012 году уровень просроченной задолженности составлял 9,2%. Об этом говорится в «Мониторинге банковского сектора за апрель 2013 года», который подготовила Ассоциация региональных банков России.
В 2012 году портфель банковских кредитов, выданных предприятиям малого и среднего бизнеса, вырос на 17%, до 4,5 трлн рублей.
По оценкам экспертов, в текущем году в сфере кредитования малого и среднего бизнеса возможен бум, так как эта ниша обладает наибольшим потенциалом в сфере банковских займов. В настоящее время кредитование малого и среднего бизнеса развивается более динамично, чем кредитование крупного бизнеса, но более чем вдвое отстает от динамики розничного сегмента. При этом в первом полугодии 2013 года ожидалось смягчение условий кредитования малого и среднего бизнеса. Участники рынка отмечают, что негативное влияние на рынок кредитования малого и среднего бизнеса окажет возросшая налоговая нагрузка на индивидуальных предпринимателей.
Новости тематики
- В России число заявок на кредиты от физических лиц упало на 51%
- Ослабление курса рубля сильно повлияло на жизнь 45% россиян
- В сентябре в России объем рынка ипотеки составит 97,4 млрд рублей
- Россияне все чаще используют электронные платежи
- Молодежь распробовала кредиты
- За квартал банки выдали субъектам МСП 1,7 трлн рублей
- Растет число россиян, рассчитывающих на ипотеку
- Сумма транзакций по картам впервые превысила в России наличный оборот денег
- Зарплаты чиновников растут быстрее зарплат остальных граждан
- В 2012 году оборот российского факторинга составил 1,4 трлн рублей
Новости раздела
- Что теперь будет с рублем?
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Банки придут в села и деревни
- Рубль готов штурмовать этот важный показатель
- Рубль упадет и очень сильно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Рубль отбивает у доллара позицию за позицией
- Нефть увлекла рубль за собой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Жители побережья оказались вне закона