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За квартал банки выдали субъектам МСП 1,7 трлн рублей

24 Мая 2013, 18:56 | В России

За первый квартал 2013 года российские банки предоставили субъектам малого и среднего предпринимательства 1,7 трлн рублей, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

На 1 апреля 2013 года общая задолженность сегмента составила 4,7 трлн рублей, в том числе 8,6% просроченная задолженность, что выше на 4 п.п. по сравнению с уровнем просроченной задолженности в совокупном портфеле кредитов, предоставленных нефинансовым организациям. В 2012 году уровень просроченной задолженности составлял 9,2%. Об этом говорится в «Мониторинге банковского сектора за апрель 2013 года», который подготовила Ассоциация региональных банков России.

В 2012 году портфель банковских кредитов, выданных предприятиям малого и среднего бизнеса, вырос на 17%, до 4,5 трлн рублей.

По оценкам экспертов, в текущем году в сфере кредитования малого и среднего бизнеса возможен бум, так как эта ниша обладает наибольшим потенциалом в сфере банковских займов. В настоящее время кредитование малого и среднего бизнеса развивается более динамично, чем кредитование крупного бизнеса, но более чем вдвое отстает от динамики розничного сегмента. При этом в первом полугодии 2013 года ожидалось смягчение условий кредитования малого и среднего бизнеса. Участники рынка отмечают, что негативное влияние на рынок кредитования малого и среднего бизнеса окажет возросшая налоговая нагрузка на индивидуальных предпринимателей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам СМИ
Теги: малый и средний бизнес  банки  предпринимательство  кредитование 



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