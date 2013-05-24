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Министр финансов против сохранения льгот по страховым взносам для малого бизнеса и IT-компаний
Министерство финансов (Минфин) РФ выступает за то, чтобы вернуть полномочия по администрированию страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Федеральной налоговой службе (ФНС) России, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании "открытого правительства".
"Есть один мытарь, пусть он и администрирует", - заявил глава Минфина.
Напомним, передача администрирования страховых взносов от ФНС Пенсионному фонду в свое время вызвала нарекания со стороны компаний, которые жаловались на то, что они подвергаются проверкам и со стороны ФНС, и со стороны ПФР, и вынуждены отправлять отчетность в оба ведомства.
По мнению Силуанова, возвращение налоговикам их полномочий позволило бы избежать двоевластия и сделало систему более эффективной, так как ФНС имеет большие, по сравнению с Пенсионным фондом России, возможности.
При этом министр отверг возражение, заключающееся в том, что страховые взносы - это отчисления, не являющиеся налогом, и поэтому администрировать их должна не налоговая служба, а Пенсионный фонд России (ПФР), который занимается социальным страхованием. Глава Минфина напомнил, что и региональные налоги не относятся к федеральному бюджету, однако их администрирует ФНС.
"Надо смотреть, где более эффективно осуществляется администрирование и как удобнее для бизнеса", - сказал он.
В то же время Силуанов выступил против сохранения льгот по страховым взносам для малого бизнеса и IT-компаний, отметив, что не считает правильной ситуацию, когда одни плательщики страховых взносов вынуждены вносить деньги за других, пишет РБК.
"Каждый плательщик должен сам себе формировать объем пенсионных накоплений... Если мы дадим льготы малому бизнесу, IT-сектору и еще кому-нибудь, к нам выстроится очередь, скажут: "А чем мы хуже?" - подчеркнул А.Силуанов.
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