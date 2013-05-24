www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Налоги
Распечатать

Министр финансов против сохранения льгот по страховым взносам для малого бизнеса и IT-компаний

24 Мая 2013, 16:41 | В России

Министерство финансов (Минфин) РФ выступает за то, чтобы вернуть полномочия по администрированию страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Федеральной налоговой службе (ФНС) России, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании "открытого правительства".

"Есть один мытарь, пусть он и администрирует", - заявил глава Минфина.

Напомним, передача администрирования страховых взносов от ФНС Пенсионному фонду в свое время вызвала нарекания со стороны компаний, которые жаловались на то, что они подвергаются проверкам и со стороны ФНС, и со стороны ПФР, и вынуждены отправлять отчетность в оба ведомства.

По мнению Силуанова, возвращение налоговикам их полномочий позволило бы избежать двоевластия и сделало систему более эффективной, так как ФНС имеет большие, по сравнению с Пенсионным фондом России, возможности.

При этом министр отверг возражение, заключающееся в том, что страховые взносы - это отчисления, не являющиеся налогом, и поэтому администрировать их должна не налоговая служба, а Пенсионный фонд России (ПФР), который занимается социальным страхованием. Глава Минфина напомнил, что и региональные налоги не относятся к федеральному бюджету, однако их администрирует ФНС.

"Надо смотреть, где более эффективно осуществляется администрирование и как удобнее для бизнеса", - сказал он.

В то же время Силуанов выступил против сохранения льгот по страховым взносам для малого бизнеса и IT-компаний, отметив, что не считает правильной ситуацию, когда одни плательщики страховых взносов вынуждены вносить деньги за других, пишет РБК.

"Каждый плательщик должен сам себе формировать объем пенсионных накоплений... Если мы дадим льготы малому бизнесу, IT-сектору и еще кому-нибудь, к нам выстроится очередь, скажут: "А чем мы хуже?" - подчеркнул А.Силуанов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: РБК
Теги: страхование  минфин  льготы  бизнес  ПФР  взносы  it-компании  налоги  пенсии 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru