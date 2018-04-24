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На стороне рубля играет нефть и слухи о смягчении санкции
Нефть пробила важную отметку $75
Сегодня: Перетягивание каната. Сегодняшний день начинается на фоне роста котировок Brent почти до $75 за барр., а также хрупких надежд на то, что Запад в лице США и Европы готов начать процесс смягчения санкций против России, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Хотя в ситуации с UC Rusal сценарий, предлагаемый OFAC, вряд ли будет реализован (см. ниже), продление срока завершения контрактов американских покупателей с российской алюминиевой компанией (до 23 октября с 5 июня), как и объявление о том, что вторичные санкции против неамериканских компаний, ведущих бизнес с UC Rusal, вводиться не будут, позитивны. На этом фоне инвесторы будут ждать сообщений со встречи президентов Трампа и Макрона – французский лидер представит позицию Европы в отношении ослабления санкций против России.
США по большей части в минусе, Азия растет. США (S&P 500 +0.01%, DJIA -0.06%, NASDAQ -0.25%), Азия (Hang Seng +0.74%, Shanghai +2.01%, Nikkei +0.12%). Фьючерсы на S&P 500 (+0.01%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $74.88 за барр. – ниже открытия.
Вчера: Разворот из-за новостей о UC Rusal. Все индикаторы указывали на повышение спроса на рисковые активы – Brent по $74 за барр., рост мировой экономики, смягчение геополитической напряженности. Тем не менее инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после стремительного взлета российских индексов на прошлой неделе. Не в пользу российских активов играло и укрепление доллара на фоне повышения доходности 10-летних казначейских облигаций США до 3% (под влиянием удорожания нефти, ожиданий ускорения инфляции и ужесточения монетарной политики ФРС). Тем не менее в середине дня динамика развернулась в свете сообщений о возможности снятия санкций США против UC Rusal при условии, что Олег Дерипаска перестанет быть контролирующим акционером компании – маловероятно, однако рынки воспользовались этим поводом для рывка вверх, расценив его как сигнал к началу снижения напряженности в отношениях России и США. Кроме того, США продлили срок завершения контрактов с алюминиевой компанией и обещали не вводить вторичные санкции.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (+1.78% до $75.0 за барр.), рубль ослаб к доллару до 61.88, РТС (-0.10%), индекс МосБиржи (+0.82%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС «Глобал Маркетс», Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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