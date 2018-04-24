Дети спасут россиян от налогов

Новый закон подписал президент страны

Начало недели ознаменовалось приятной новостью для новоиспеченных родителей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Согласно подписанному сегодня, 23 апреля, Владимиром Путиным закону, семьи, где на свет появился первенец или второй ребенок, освобождаются от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Причем такую гарантию россияне получают не зависимо от того, родной малыш или из детского дома.

Соответствующий документ опубликованна сайте Garant.Ru. Почти год назад, в июне 2017, депутат питерского заксобрания Владимир Петров предложил освобождать родителей на 12 месяцев после рождения или усыновления ребенка от уплаты НДФЛ.

В конце прошлого года Путин подписал одобренный нижней палатой парламента закон, который предусматривает ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении первых двух детей в семье. С начала 2018-го в России эти привилегии введены, как и ежемесячные дотации из средств материнского капитала в связи с рождением или усыновлением второго ребенка.

Сумма выплат равна прожиточному минимуму, который установлен для маленьких россиян за второй квартал года, предшествующего году обращения за ее назначением.

Социальный характер господдержки снимает налоговую нагрузку с данных пособий.