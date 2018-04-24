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Доллар уничтожат через два дня
Две важные причины придадут рублю небывалое ускорение
Российская валюта на этой неделе получит мощнейший стимул для дальнейшего укрепления. Стоимость доллара может вновь вернуться к 60 рублям. Это случилось бы и раньше, если бы не Минфин с Центробанком, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
На прошлой неделе, пишет портал Utro.Ru, "деревянный" продолжал медленно, но верно восстанавливать силы после стремительного падения в начале апреля. В пятницу, 20 апреля, случилось небольшое отступление от графика: доллар вырос в цене на 50 копеек, до 61,4 рубля, евро укрепился на 27 копеек, до 75,46 рубля. Это произошло из-за того, что финансовые власти РФ возобновили активные закупки иностранной валюты для пополнения резервов. Рубль активно распродавался, что негативно отразилось на его курсе.
В начале апреля Банк России взял паузу в валютных интервенциях, поскольку рубль и так находился под сильнейшим давлением из-за новых санкций. Но на прошлой неделе Центробанк вернулся к закупкам долларов и евро. За четыре дня регулятор приобрел более $290 миллионов. Если бы не это, рубль восстанавливался гораздо быстрее.
На этой неделе российской валюте под силу совершить скачок в сторону укрепления. Во-первых, внешний фон остается позитивным: санкции рубль уже "переварил", в Сирии обстановка несколько успокоилась, США и ЕС перестали трясти новыми ограничениями перед Москвой.
Во-вторых, нефть продолжает дорожать, несмотря на то что американцы увеличили число действующих буровых вышек. Мировые запасы черного золота оказались на низком уровне, поэтому нефть нынче в цене. Сегодня, 23 апреля, за баррель марки Brent дают уже $74.
Через два месяца, 22 июня, в Вене состоится очередная встреча членов ОПЕК и представителей стран, не входящих в картель. Там будут обсуждаться вопросы продления глобального нефтяного пакта. Представители нефтедобывающих держав уже сейчас выступают с оптимистичными речами и подталкивают инвесторов к покупкам.
Наконец, мощную поддержку рублю на этой неделе окажет наступление налогового периода. С 25 апреля экспортерам нужно будет уплатить в казну два налога (на добавочную стоимость и на добычу полезных ископаемых), а также акцизы. По этой причине, уже начиная с понедельника, на рынке начнутся активные обменные операции.
"Все факторы, оказывающие влияние на стоимость нацвалюты, играют в пользу роста котировок. И со снижением рисков по эскалации конфликта на Ближнем Востоке мы вполне можем увидеть курс у отметок 60-60,5 рубля за $1", – полагает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
"Если на геополитической арене не реализуются новые риски, пик налоговых выплат вкупе с высокими ценам на нефть могут открыть путь для дальнейшего восстановления позиций рубля", – соглашается с ним аналитик ГК "Инстафорекс" Игорь Ковалев.
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А когда мы увидим 27. 85 . Нефть то уже дорого .