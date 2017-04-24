Рубль опустят аккуратно

Вакханалия спекулятивных операций на российском валютном и долговом рынке, похоже, надоела даже ЦБ, который своими высокими ставками и создал тепличные условия для оборота горячих денег. Долгое время регулятор упорно следовал в русле жесткой денежно-кредитной политики, несмотря на критику со стороны экономического блока правительства и независимых экспертов. Но теперь есть все основания ожидать ее смягчения, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

За первый квартал текущего года в Россию притекло рекордное количество иностранных капиталов – 250 млрд руб. (4,4 млрд долларов), пишет сайт «Утро.Ru». Но никакой пользы российской экономике эти средства не приносят. Используется они в основном для финансирования carry trade – игры на разнице процентных ставок, которые в Европе и США сегодня болтаются где-то в районе нуля, а в России лишь недавно опустились с 10% до 9,75%.

Спекулянты берут кредиты в долларах и евро, меняют на рубли, приобретают рублевые облигации с высокой доходностью, через 2-3 месяца закрывают позиции и выводят средства обратно. И таким образом, как отметил в начале этой недели федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов, могут получать прибыль с минимальными рисками и совершенно ни о чем не заботясь.

Именно спрос со стороны спекулянтов, по мнению многих экономистов, является основной причиной укрепления рубля, который в последнее время даже на изменение нефтяных котировок почти не реагирует. С начала этого года он прибавил 8% к доллару и 7,2% к евро. Но в результате на валютном рынке сформировался "пузырь курса", который в любой момент может лопнуть, спровоцировав резкий обвал национальной валюты, предупредил Титов.

Недовольство слишком крепким рублем неоднократно выражали представители Минфина и Минэкономразвития. Это замедляет наполнение казны, которое происходит в основном за счет доходов от продажи нефти и газа. К тому же высокая процентная ставка ограничивает инвестиционную активность реального сектора экономики.

И вот на днях, выступая, что характерно, на расширенной коллегии Минфина, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что уже на ближайшем заседании совета директоров ЦБ 28 апреля ставка может быть снижена в диапазоне от 0,25 до 0,5 процентных пункта.

Примечательно, что сделано данное заявление было буквально накануне "недели тишины", когда представители Центробанка в преддверии заседания воздерживается от публичных высказываний. По мнению аналитика ФК "Уралсиб" Ирины Лебедевой, это "практически гарантирует снижение ставки".

Далее следует отметить, что это будет уже вторым сокращением за последние два месяца, хотя еще в начале года регулятор посылал четкие сигналы о том, что ждать подобных решений раньше лета не стоит. Тем не менее 24 марта ставка была снижена - правда, чисто символически: на 0,25% вместо традиционных 0,5%.

Набиуллина также признала, что спекулятивные игры оказывают влияние на курс рубля, но, по ее мнению, не очень большое.

Конечно, ускорить снижение ставки ЦБ заставили не столько доводы оппонентов, сколько хорошие показатели по инфляции – главному целевому ориентиру ведомства. По его данным, в марте темпы роста цен замедлились до 4,3%, а по состоянию на 17 апреля в годовом выражении – до 4,1%. Но в любом случае на рынке уже складывается ощущение, что курс регулятора слегка изменился в обратном направлении.

Не стоит, конечно, ожидать, что политика Банка России смягчится кардинально. По оценке экспертов, до конца года возможно снижение ставки до 8-8,5%, но не более, хотя для нормального развития экономики при инфляции в районе 4% ключевая ставка должна быть на уровне хотя бы 6-7%. Титов полагает, что этот индикатор не должен превышать 5%, чтобы обеспечить бизнесу доступ к посильным кредитам.

Тем не менее период крепкого рубля, судя по всему, подходит к концу. Даже если обвала не случится, во втором полугодии национальная валюта все равно начнет слабеть, прогнозируют многие экономисты.

Постепенное снижение ключевой ставки ЦБ охладит интерес спекулянтов к операциям carry trade. Кроме того, судьба соглашения о сокращении добычи нефти между ОПЕК и рядом независимых государств-экспортеров, во главе с Россией, остается неясной. Его реальную эффективность пока тоже трудно оценить. Поэтому не исключено падение цен на нефть.

По расчетам МЭР, стоимость черного золота может снизиться до 40 долларов за баррель, и курс доллара в этом случае поднимется до 68 рублей, а при сохранении текущих цен – до 62 рублей. С такими оценками в целом согласны и независимые аналитики.

Мария ТРИФОНОВА, «Утро.Ru».