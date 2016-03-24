Как "черные брокеры" помогают заемщикам обманывать банки

В ответ на ужесточение требований к заемщикам те стали покупать фальшивые кредитные истории. К посредникам, умеющим изготовить правильную легенду, обращается все больше граждан, потерявших работу или возможность гасить действующий кредит. С корреспондентом «Денег» любезно согласились побеседовать посредники, помогающие получить в банке кредит по серой схеме, - черные брокеры.

Найти этих приятных во всех отношениях людей оказалось проще простого: достаточно вбить в «Яндексе» запрос «помощь в получении кредита с черным списком». Система выдает тысячи объявлений, где указано, с какими кредитами вам готовы помочь и на каких условиях.

Заемщики потянулись к лучшей жизни

«У меня кредиты с просрочками, кредитная история испорчена. Мне нужно 450 тыс. рублей. Можете помочь?» - начала я врать не очень уверенно. Человек на том конце провода уточнил, как давно у меня просрочки, и, узнав, что с октября прошлого года, сообщил: дело поправимое. «Нужна только первая страница паспорта для проверки», - добавил мой собеседник. Другие просили СНИЛС, ИНН, страницы паспорта с пропиской.

Пришлось признаться, что я журналист и ищу тех, кто помогает взять в банке кредиты. «С испорченной кредитной историей купить хорошую невозможно. Нужно, чтобы в этом принимали участие сразу несколько кредитных бюро. Потому что все банки выкладывают свои кредиты в разные бюро, и один банк виден сразу в трех-четырех базах. Это нереально убрать, если, конечно, у тебя нет людей из Центрального кредитного бюро. Я про такое не слышал», - поведал мне один из брокеров.

А вот сделать новую хорошую кредитную историю на чужой паспорт пообещали за день. Цена вопроса - 7 тыс. рублей. «Можно будет получить кредит на 500 тыс.», - сообщил брокер. Из них 10% - его комиссия. И это еще дешево, потому что, по моей «легенде», просрочки у меня открытые. В более запущенных случаях, по словам брокера, комиссия доходит до 40-50%.

Белые истории от черных брокеров

В банках крайне неохотно комментируют все, что связано с кредитным мошенничеством и тем более с фиктивными кредитными историями. Однако в ряде крупных кредитных организаций проблему признают. «Бывает такое: и фиктивная кредитная история, и брокерские схемы со справками из банков о якобы погашенной задолженности при наличии текущей в БКИ», - отмечает директор департамента розничных кредитных рисков Росбанка Ольга МАХОВА.

Это подтверждают и в Объединенном бюро кредитных историй (ОКБ). «Да, такой тренд действительно есть. Существует сеть организаций, которые, маскируясь под МФО, предлагают фиктивный кредит. То есть за небольшую плату МФО сообщает в бюро кредитных историй, что у человека есть выплаченный кредит, так появляется благостная картинка», - рассказывает директор по развитию продуктов ОКБ Александр АХЛОМОВ.

Представители МФО категорически не согласны с тем, что в подделке кредитных историй виноваты они. «Интересно, зачем МФО заниматься созданием фиктивной кредитной истории? МФО регулируются ЦБ, это часть финансово-кредитной системы страны, так же как банковский сегмент или страховой. МФО выполняют нормативы Минфина, сдают отчетность в ЦБ на регулярной основе. Компаниям незачем создавать фиктивные кредитные истории», - недоумевает директор по управлению рисками сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Екатерина КАЗАК. Однако, по словам директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексея Волкова, сделать кредитную историю без участия банков или МФО невозможно: все попытки формирования подозрительных кредитных историй отслеживаются. (Напомним, что с 1 марта 2015 года ЦБ обязал МФО передавать сведения о выданных займах в бюро кредитных историй, таким образом МФО получили возможность вносить информацию в БКИ.)

Проблема, однако, в том, что никто толком не знает, чем занимаются на рынке микрофинансовые организации, а их, имеющих лицензию ЦБ, без малого 4 тыс. «Все думают, что МФО - это конторы, которые кредитуют по 10-20 тыс. руб. На самом деле МФО может выдать кредит на несколько миллионов под залог недвижимости», - рассказывает черный брокер.

А в формировании кредитной истории участвуют не только микрофинансовые организации. «В принципе, и у каждого банка есть право на корректировку кредитной истории. Везде же бывают сбои. Клиент сделал запрос, у него видна просрочка, которой на самом деле не было. Мы видим, что просрочки не было, и высылаем корректировочный файл. Но это касается текущей КИ, и она у нас выгружается автоматом», - объясняет директор департамента кредитования физлиц Локо-банка Анастасия ЦУРЦУМИЯ.

Однако, по словам банкиров, они столкнулись с еще более неприятной проблемой. «При повторной проверке заемщика, когда, предположим, у нас он выходит на просрочку, «хороший» кредит, указанный в кредитной истории в БКИ, уже отсутствует. То есть ее проплачивают и заливают на несколько дней», - рассказывает банкир, пожелавший остаться анонимным.

Для создания фальшивой КИ требуется подготовка массы подложных документов, но это задача решаемая. «Речь идет о подготовке фиктивных документов, подтверждающих трудоустройство. Это и справка по форме 2НДФЛ, которую легко подделать, и подтверждение трудоустройства с верификацией - это когда на телефоне сидит человек, который говорит, что такой-то гражданин «у нас работает главным бухгалтером и получает такую-то зарплату», - рассказывает Александр Ахломов. У таких «клиентов» теперь появились не только поддельные паспорта, но и фиктивная прописка.

По большому счету, с липовыми справками 2НДФЛ масса заемщиков приходила в банки за кредитом и раньше: в стране объективно существуют серые зарплаты и способы подтверждения серых зарплат, но, пока люди платили, особых вопросов не возникало. А теперь проблема в том, что у некоторых даже серых зарплат нет, заемщикам нечем платить, а банки свои риски уже не могут, как раньше, просто закладывать в процентные ставки.

Сейчас кредитные ставки ограничивает ЦБ, объем выдачи новых кредитов снижается, а просрочка растет: так, на 1 февраля этого года, по оценкам «Денег», уровень просрочки 200 крупнейших по активам банков достиг 9,9% (объем выданных кредитов гражданам - 9,7 трлн руб.). В то время как год назад уровень просрочки составлял 7%, а на 1 февраля 2014 года был всего 5,4%. В 2013 году просрочка по потребительским кредитам и вовсе не превышала 4,7%, то есть меньше чем за три года уровень просрочки вырос вдвое.

При этом доходы населения, как уже было сказано, падают. На прошлой неделе в правительстве обеспокоились тем, что в стране растет неполная занятость. «Это очень серьезная ситуация. Я бы ее назвала настолько серьезной, что мы должны сейчас мобилизоваться, потому что это фактически форма скрытой безработицы», - заявила вице-премьер Ольга ГОЛОДЕЦ.

И даже у черных брокеров рынок схлопнулся. «Раньше мы могли помочь с кредитами на сумму в 6 млн руб.: человек подавал заявления в 15 банков, ждал одобрения и потом шел по банкам и выбирал эти кредиты. Сейчас же в БКИ запустили хитрую штуку: как только один банк одобрил клиенту кредит, все остальные банки это сразу же видят», - сетует один из собеседников «Денег».

В принципе, задача минимизации кредитных мошенничеств выглядит вполне обозримой. Даже если судить по числу выявленных подозрительных заявок, банкам очень неплохо удается пресекать мошеннические схемы. Из технических проблем остается одна, но глобальная - отсутствие у нас, в отличие от Запада, единого идентификатора. Но и это вопрос времени. «С 2017 года СНИЛС становится обязательной частью кредитной истории», - отмечает Александр Ахломов.

Возьмутся и за МФО: в ответ на запрос Совета Федерации ЦБ уже заявил о планах по ограничению количества займов, выдаваемых одному клиенту, и количества продлений договора займа. «Это позволит снизить вероятность ситуации, когда заемщик выплачивает один заем за счет вновь взятого другого и попадает в еще большую долговую зависимость», - отметили в ЦБ. Кроме того, недавно Центробанк и компания «Яндекс» объявили о создании программы, которая будет заниматься выявлением рекламы недобросовестных кредиторов среди МФО. Правда непонятно, как эта программа будет отделять МФО, работающие легально и клепающие фиктивные кредитные истории, от тех, кого в ЦБ считают черными кредиторами. «Все посредники, по нашему мнению, явление временное. Потому что сейчас доступность кредитования снизилась, а много рисков реализовалось: помимо падения доходов идет много сокращений, в банковской сфере в том числе. Проблема в том, что преодолевать последствия популярности посредников банкам придется очень долго», - считает Ахломов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.