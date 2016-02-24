Менять валюту скоро вновь будем по облегченным правилам

Банк России может повысить порог идентификации клиентов при обмене валюты с 15 тыс. до 40 тыс. Правила, позволяющие банкам требовать дополнительную информацию о клиенте, вступили в силу с конца 2015 года, напоминает деловая газета «Золотой Рог».

Банк России рассматривает возможность повышения порога идентификации клиентов при обмене валюты. Об этом заявил глава юридического департамента регулятора Алексей Гузнов, выступая на ежегодной встрече руководства ЦБ с российскими банкирами, пишет РБК.

«Мы размышляем над тем, чтобы повысить этот порог до 40 тыс. руб., когда клиент не идентифицирован, а до 100 тыс. руб., когда клиент будет идентифицироваться в рамках валютообменных операций по упрощенной процедуре», - сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Новые правила обмена валюты в России начали действовать 27 декабря. По новому положению ЦБ (№ 499-П) об идентификации клиентов при сделках свыше 15 тыс. руб. банк может потребовать от клиента указать дополнительную информацию, например номер телефона, место работы, ИНН, отмечали эксперты.

Центробанк разъяснял, что новые правила идентификации клиентов при обмене валюты не создадут гражданам дополнительных сложностей. «При покупке или продаже валюты на сумму до 15 тыс. руб. идентификация клиента по-прежнему не требуется. Если сумма операции больше, то клиент предоставляет паспорт, а анкету заполняет сам банк», - говорилось в сообщении регулятора.

В ЦБ отмечали, что новые правила введены в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Получаемые при идентификации сведения кредитная организация фиксирует в анкете, которую оформляет в соответствии с положением ЦБ (№ 499-П) различными способами, уточнял ЦБ.

В конце декабря корреспондент РБК попробовал обменять валюту в нескольких банках по новым правилам. Тогда посещение нескольких операционных касс показало, что не все банки ввели новый порядок идентификации клиентов - ничего, кроме паспорта, для обмена валюты они не требовали. Впрочем, в одном из отделений корреспондента РБК все же попросили заполнить анкету. В ней необходимо было ответить на три вопроса: является ли клиент «политически значимым лицом», может ли еще кто-то контролировать его действия и не действует ли он в интересах третьих лиц. Никаких данных о месте жительства или работы банк не требовал.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.