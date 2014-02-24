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Глава Сбербанка рассказал о том, чего он боится
Глава Сбербанка Герман Греф не исключает, что в течение месяца крупнейший российский банк повысит ставки по вкладам.
"Ситуация очень динамичная. Я боюсь, что в этом году мы будем достаточно много и часто менять ставки. Пока у нас нет планов по изменению ставок, но не могу гарантировать, что мы в течение месяца ничего не поменяем. Я боюсь, что нам придется рассмотреть более внимательно наши ставки по привлечению", — сказал Греф в пятницу журналистам.
Он не ответил напрямую на вопрос, в какую сторону Сбербанк может изменить ставки по вкладам, однако отметил: "При напряженной ситуации с ликвидностью мы вряд ли будем понижать".
Сбербанк является крупнейшим игроком на российском рынке вкладов, на его долю приходится почти половина депозитов населения, пишет РИА "Новости".
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