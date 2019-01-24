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Сбербанк убрал возможность перевода денег по номеру телефона на эти карты

24 Января 2019, 18:39 | В России

В банке ссылаются на постоянные жалобы клиентов

Банковские технологии прочно вошли в нашу жизнь. В последние годы мы всё чаще используем свои смартфоны и компьютеры для выполнения различных банковских операций в онлайн-банке или через специальные приложения. Но порой случаются и досадные недоразумения.

Как сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе Сбербанка, с сегодняшнего дня банк убрал возможность перевода денег по номеру телефона для кредитных карт. Отключение возможности перевода денег по номеру телефона - это запланированная акция для кредитных карт. В Сбербанке ссылаются на постоянные жалобы клиентов, которые поступают после переводов денег на кредитные карты.

Дело в том, что часто и кредитная, и дебетовая карты привязаны к одному номеру телефона. И зачисление денег при переводе по номеру телефона ошибочно происходит на счет кредитной карты, снятие с которой предусматривает взимание комиссии по тарифам банка.

С сегодняшнего дня такие казусы будут исключены. Возможность перевода денежных средств частному лицу только по номеру телефона останется только для дебетовых карт.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: карта  visa  дебетовая  номер  сбербанк  банкомат  кредитная 



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