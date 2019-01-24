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До взлета доллара остались считанные дни

24 Января 2019, 17:34 | В России

Курс российской валюты заметно просядет

Позиции рубля на валютном рынке все еще остаются достаточно сильными. Однако всего через несколько дней налоговый период закончится и на фоне дешевеющей нефти российская валюта может ощутимо упасть в цене, предупреждают аналитики.

В ходе вчерашних торгов на Московской бирже американская и единая европейская валюта резко подешевели по отношению к рублю. По состоянию на 13:31 мск доллар потерял 36 коп., евро – 42 копейки. В результате "зеленый" опустился в цене до 66,18 руб., "европеец" – до 75,14 руб., свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.

После вчерашнего умеренного роста главных мировых валют такой поворот выглядит довольно неожиданным. Эксперты, впрочем, говорят о том, что против рубля сейчас играть не осмеливается никто – слишком уж много позитивных факторов ему сопутствуют.

Сегодня российскую валюту поддерживают аукционы Минфина по размещению облигаций федерального займа на 30 млрд руб., это близко по объему к предыдущему размещению более чем на 35 млрд руб., что стало рекордом за полгода.

Инвесторы также ждут большой распродажи валютной выручки в преддверии пика уплаты налога на добычу полезных ископаемых, который придется на пятницу, 25 января, сообщает "Эксперт". На тот же день выпадет пик выплат НДС и акцизов, а 28 января пройдет уплата налога на прибыль. Высокий спрос на национальную валюту толкает рублевые котировки вверх. После этого рубль может стать более чувствительным к негативным факторам и отыграть их заметным падением.

Когда налоговый период завершится, на первый план вновь выйдет стоимость углеводородов. Нефть в последние дни вновь начала падать в цене, и вчерашнее ослабление рубля стало реакцией на такое развитие событий.

Валюты развивающихся стран находятся под сильным давлением из-за целого ряда неблагоприятных новостей. "Нисходящую коррекцию вызвали новости от МВФ по пересмотру своего прогноза по росту мировой экономики на 2019 г. до 3,5% с 3,7% в октябре прошлого года. Также трейдеры закрывали длинные позиции из-за появления признаков замедления экономического роста в Китае", – перечисляет аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов (цитируется по "Прайму").

Когда рубль лишится "налогового костыля", он не сможет избежать влияния этих факторов и непременно опустится в цене. К концу месяца доллар, вероятно, будет торговаться в районе 68 рублей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: фьючерс  динамика  экономика  brent  акции  доллар  баррель  валюта  трамп  статистика  рубль  прогноз  Центробанк  евро  нефть 



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