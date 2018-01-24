www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.41 р. 100 JPY: 50.84 р.
EUR: 69.07 р. 10 CNY: 88.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Налоги
Распечатать

Обязательная маркировка всех лекарств начнется с 1 января 2020 года

24 Января 2018, 12:52 | В России

Фармпроизводителей обяжут наносить на упаковки лекарств специальные марки, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на www.nalog.ru.

Первые результаты эксперимента по маркировке лекарств подведут представители ФНС России на вебинаре. Обязательная маркировка всех лекарств начнется с 1 января 2020 года. Президент России Владимир ПУТИН подписал Федеральный закон № 425-ФЗ от 28 декабря 2017 года «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

В соответствии с законом фармпроизводители должны наносить на упаковки лекарств специальные марки. Кроме того, производители, а также компании и индивидуальные предприниматели, которые обеспечивают хранение, ввоз в Российскую Федерации, продажу, применение и уничтожение лекарственных препаратов, должны вносить соответствующую информацию о лекарственных препаратах в систему мониторинга.

Вместе с тем закон наделяет Правительство Российской Федерации правом устанавливать особенности внедрения системы мониторинга движения, включая сроки. Речь идет, в первую очередь, о лекарствах, включенных в перечень жизненно необходимых, предназначенных для лечения гемофилии, муковисцидози, гипофизарного нанизма, болезни Гоше и др.

Для некоторых лекарств обязательная маркировка может начаться уже в 2018 году. Система мониторинга лекарств была запущена 1 июня 2017 года в рамках эксперимента, который продлен до 31 декабря 2018 года. В системе зарегистрировались 1200 представителей фармотрасли и промаркировано более 4 млн упаковок препаратов. Система обеспечивает прослеживаемость лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя. Кроме того, система позволяет потребителям контролировать легальность купленных лекарств с помощью специального мобильного приложения (приложение бесплатно и доступно для скачивания в Аppstore и Googleplay).

30 января редакция журнала «Налоговая политика и практика» проводит вебинар на тему «Первые результаты эксперимента по маркировке лекарственных препаратов». Спикеры: начальник Управления обеспечения контроля оборота товаров ФНС России Ольга ЧЕПУРИНА и заместитель начальника Управления ФНС России Владимир МАЛЬЦЕВ. Время проведения вебинара: 10.00 – 11.30. (по московскому времени). Участие – бесплатно, предварительная регистрация - обязательна. Информация о регистрации на сайте www.nalogkodeks.ru

www.nalog.ru

Автор:
Теги: ФНС  фармпроизводители  маркировка  лекарства 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru