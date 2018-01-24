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Обязательная маркировка всех лекарств начнется с 1 января 2020 года
Фармпроизводителей обяжут наносить на упаковки лекарств специальные марки, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на www.nalog.ru.
Первые результаты эксперимента по маркировке лекарств подведут представители ФНС России на вебинаре. Обязательная маркировка всех лекарств начнется с 1 января 2020 года. Президент России Владимир ПУТИН подписал Федеральный закон № 425-ФЗ от 28 декабря 2017 года «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».
В соответствии с законом фармпроизводители должны наносить на упаковки лекарств специальные марки. Кроме того, производители, а также компании и индивидуальные предприниматели, которые обеспечивают хранение, ввоз в Российскую Федерации, продажу, применение и уничтожение лекарственных препаратов, должны вносить соответствующую информацию о лекарственных препаратах в систему мониторинга.
Вместе с тем закон наделяет Правительство Российской Федерации правом устанавливать особенности внедрения системы мониторинга движения, включая сроки. Речь идет, в первую очередь, о лекарствах, включенных в перечень жизненно необходимых, предназначенных для лечения гемофилии, муковисцидози, гипофизарного нанизма, болезни Гоше и др.
Для некоторых лекарств обязательная маркировка может начаться уже в 2018 году. Система мониторинга лекарств была запущена 1 июня 2017 года в рамках эксперимента, который продлен до 31 декабря 2018 года. В системе зарегистрировались 1200 представителей фармотрасли и промаркировано более 4 млн упаковок препаратов. Система обеспечивает прослеживаемость лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя. Кроме того, система позволяет потребителям контролировать легальность купленных лекарств с помощью специального мобильного приложения (приложение бесплатно и доступно для скачивания в Аppstore и Googleplay).
30 января редакция журнала «Налоговая политика и практика» проводит вебинар на тему «Первые результаты эксперимента по маркировке лекарственных препаратов». Спикеры: начальник Управления обеспечения контроля оборота товаров ФНС России Ольга ЧЕПУРИНА и заместитель начальника Управления ФНС России Владимир МАЛЬЦЕВ. Время проведения вебинара: 10.00 – 11.30. (по московскому времени). Участие – бесплатно, предварительная регистрация - обязательна. Информация о регистрации на сайте www.nalogkodeks.ru
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