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Шохин раскритиковал инициативу Титова о повышении НДФЛ для богатых
Борис Титов предлагает освободить бедных от уплаты НДФЛ и повысить его для богатых, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на banki.ru
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил снизить страховые взносы до 15%, а взамен повысить до 25% НДФЛ для зарплат выше 1 млн рублей и отменить налог для бедных.
«Налоговая нагрузка не только высокая, но она еще и неправильно построена. В «Стратегии роста» есть раздел по налоговой реформе: мы предлагаем «умную перенастройку» налоговой политики, которая позволила бы использовать налоги не только против предпринимателей, но и за. Современные технологии это позволяют», — сказал он.
«Что касается пенсионных взносов, то мы предлагаем вернуться к отмененному когда-то ЕСН, но суммарный уровень взносов снизить до 15%, — заявил Борис Титов. — Когда реальный уровень нагрузки на фонд оплаты труда будет составлять 13% НДФЛ и 15% ЕСН, тогда и можно будет сравнить уровень налоговой нагрузки на бизнес в России и других странах».
По его словам, для того чтобы найти деньги на выплаты нынешним пенсионерам, нужно ввести прогрессивную шкалу НДФЛ. «Те, кто получает высокие зарплаты, должны платить больше. Мы предлагаем ту часть зарплат, которая превышает уровень в 1 миллион рублей в месяц, облагать по ставке 25% и целевым назначением пускать эти средства на оплату пенсий гражданам, родившимся до 1967 года», — отметил бизнес-омбудсмен.
Титов пояснил Банки.ру, что его предложения предусматривают не только повышение НДФЛ для богатых, но и отмену для бедных. «Мы предлагаем отменить НДФЛ для низких доходов пенсионеров, инвалидов, студентов. Конечно, такая мера должна быть целевой, но для реально нуждающихся это надо сделать», — заявил он.
В свою очередь глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отрицательно отнесся к инициативе бизнес-омбудсмена Бориса Титова о повышении налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом он сообщил корреспонденту RNS после презентации итогов этапа конкурса «Лидеры России» в Москве.
«Отрицательно», — сказал Шохин, отвечая на вопрос о его реакции на предложение повысить НДФЛ. «Борис Юрьевич (Титов. — Прим. ред.) позиционирует себя как представитель бизнеса, но, выдвигая те или иные идеи, забывает проконсультироваться», — добавил он.
19 января Титов предложил снизить страховые взносы для бизнеса до 15% и увеличить НДФЛ до 25% при зарплате свыше 1 млн рублей. По мнению бизнес-омбудсмена, прогрессивная шкала НДФЛ необходима для обеспечения выплат нынешним пенсионерам.
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