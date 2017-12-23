Центробанку пришлось заплатить "Мумий Троллю" за использование песни "Владивосток-2000"

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Права на использование песни «Владивосток-2000» обошлись Центробанку в 2 тыс. руб. Песню группы «Мумий Тролль» регулятор использовал в ролике, посвященном выходу новой купюры. В видео снялась глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Группа «Мумий Тролль» получила 2 тыс. руб. за продажу прав на песню «Владивосток-2000», которую в своем видеоролике использовал Банк России, сообщили РБК в пресс-службе коллектива.

«Центробанк приобрел права за 2 тыс. руб. одной купюрой», — сказали в пресс-службе.

Банк России опубликовал 21 декабря ролик под названием «Новые купюры 2000 и 200 рублей странно действуют на людей». В нем снялась председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она среди прочих поет песню «Владивосток-2000».

На вопросы, кто готовил креативную концепцию ролика и сколько он стоил, в пресс-службе Центробанка РБК не ответили, указав, что стоимость — коммерческая тайна. «В октябре в России были введены в обращение новые банкноты 200 и 2000 руб. Сейчас они постепенно появляются во всех регионах страны. При создании ролика ставилась простая задача — донести эту новость до широкой аудитории, в том числе до людей, которые привыкли получать информацию из социальных сетей», — сказали в пресс-службе.

В ЦБ отметили, что привлечь председателя Банка России к съемкам видео — командная идея, родившаяся во время обсуждения проекта. «Эльвира Набиуллина согласилась сниматься, понимая важность коммуникации с интернет-аудиторией», — добавили в регуляторе.

Съемкой ролика занялась креативная студия Red Keds. Информация об этом размещена на сайте компании. Представитель Red Keds Ирина Павловская рассказала РБК, что глава ЦБ согласилась сняться в видео про новые купюры, «понимая значимость интернет-аудитории».

«Съемки проходили после официальной презентации купюр. Но и съемочная группа, и актеры не сразу поняли, что перед ними настоящие деньги. Люди в большинстве своем действительно еще ничего про них не знают и относятся с недоверием», — пояснила Павловская.

О выпуске в обращение первых банкнот номиналом 200 руб. (с видами Севастополя) и 2 тыс. руб. глава ЦБ объявила 12 октября. На лицевой стороне 2000-рублевой купюры изображен вантовый мост во Владивостоке, соединяющий остров Русский с материковой частью города. Оборотная сторона посвящена космодрому Восточный. Банкноты номиналом 200 руб. украшены видами Севастополя (изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический).

Фото Сергея Бертова, Интерпресс/ТАСС.