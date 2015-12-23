Нефть растет – ждем позитива!

Сегодня: Следуя за динамикой Brent и мировых индексов. Вопреки избытку предложения нефти и неопределенных перспектив роста мировой экономики, цены на нефть марки Brent сегодня снова демонстрируют умеренный рост, что в сочетании с покупками подешевевших бумаг в конце года оказывает поддержку мировым рынкам – мы ожидаем схожей динамики и на российском рынке акций, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Вчера: Отскок на фоне стабилизации Brent, несмотря на ВВП США на уровне ожиданий. Российский рынок акций отскочил в конце торговой сессии на фоне роста цен Brent с внутридневного минимума (но все равно остались ниже $ 37) и н есмотря н а н евпечатляющие м акроданные и з С ША ( рост В ВП составил 2.0% г/г, совпав с прогнозами, в то время как данные по жилью оказались хуже ожиданий.

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.