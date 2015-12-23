Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Нефть растет – ждем позитива!
Сегодня: Следуя за динамикой Brent и мировых индексов. Вопреки избытку предложения нефти и неопределенных перспектив роста мировой экономики, цены на нефть марки Brent сегодня снова демонстрируют умеренный рост, что в сочетании с покупками подешевевших бумаг в конце года оказывает поддержку мировым рынкам – мы ожидаем схожей динамики и на российском рынке акций, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Вчера: Отскок на фоне стабилизации Brent, несмотря на ВВП США на уровне ожиданий. Российский рынок акций отскочил в конце торговой сессии на фоне роста цен Brent с внутридневного минимума (но все равно остались ниже $ 37) и н есмотря н а н евпечатляющие м акроданные и з С ША ( рост В ВП составил 2.0% г/г, совпав с прогнозами, в то время как данные по жилью оказались хуже ожиданий.
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Подсчитано, сколько будет стоить рубль следующей весной
- Реальные доходы россиян продолжают стремительно падать
- Рубль подвис в неопределённости
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- С нового года в России доллару не поздоровиться
- Инфляция в 2 раза превысит прогнозируемые цифры
- В России начала стремительно падать реальная зарплата населения
- Рубль начал торги уверенным ростом
- Рубль переходит в контратаку
- Доллар превысил 66 рублей и, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом
Новости раздела
- Крупный банк оставил вкладчиков ни с чем
- Госдума: россиянам лучше самим позаботиться о старости
- Cтало известно, в каких банках есть проблемы
- Рухнул еще один крупный банк
- Подсчитано, сколько будет стоить рубль следующей весной
- Реальные доходы россиян продолжают стремительно падать
- Рубль подвис в неопределённости
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- С нового года в России доллару не поздоровиться
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стрелочник не нужен
- Дальневосточный олигарх стал директором предприятия в приморской глубинке
- На Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо
- Аграрные проекты меняют структуру отрасли
- Школа для лидеров
- Страна утренней наглости
- Переход на автомобили с левым рулем закончился провалом
А я думал работать надо, оказывается проще ждать, когда нефть подорожает. Ну . . . ять и срана.