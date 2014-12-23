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Рубль поднял индекс РТС выше 800 пунктов

23 Декабря 2014, 16:35 | В России

Индекс ММВБ сегодня продолжает нисходящую динамику конца прошлой недели и снова приблизился к восходящей трендовой линии. Пробить ее без дополнительных драйверов будет достаточно сложно. Поэтому снижение вполне может на некоторое время приостановиться. Об этом сообщили газете «Золотой Рог» эксперты БКС Экспресс.

Основным драйвером для сегодняшнего снижения многих фондовых активов является стремительный рост российской валюты, который составляет более чем 5,5% на фоне предпринятых на прошлой неделе мер, налогового периода в стране, а также роста нефтяных котировок.

В частности по сорту Brent «черное золото» торгуется уже выше 62 долларов за баррель, а российские экспортеры до 25-го декабря должны выплатить более 200 млрд рублей по НДПИ. В свою очередь еще 16 декабря Банк России неожиданно поднял ключевую ставку сразу на 6,5%, а затем Минфин объявил, что будет продавать валютные остатки общим объемом около 7 млрд долларов.

Из позитивных факторов стоит также отметить заявление министра иностранных дел Китая о готовности помочь России при необходимости.

При этом главными рисками остаются: возможность ввода новых санкций против РФ со стороны Запада, усиление снижения нефтяных котировок, а также банкротство ряда компаний, связанных с импортом.

Во второй половине дня драйвером для движений фондовых активов станут данные со строительного сектора США.

В лидерах роста сегодня СОЛЛЕРС (+15,3%), ВТБ (+9,5%) и ФСК ЕЭС (+7,4%).

В лидерах снижения Polymetal (-26%), АФК Система (-9,5%) и ФосАгро (-5,3%).

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба БКС Премьер во Владивостоке
Теги: акции  нефть  рубль  фондовый рынок  БКС 



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Комментарии

  • Stiv00:33, 24.12.2014#

    Крутая статья. Главное - все понятно!

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