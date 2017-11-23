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Рубль крепнет вместе с нефтью
На финансовые рынки, похоже, вернулись старые добрые времена
Сегодня: Продолжение роста. Для Brent внешний фон остается волатильным: сланцевая добыча в США нарастает в свете повышения цен на нефть, при этом рынки опасаются, что готовность участников пакта ОПЕК+ продлить соглашение до конца следующего года может уменьшаться, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Поддержку рисковым активам оказывают протоколы заседания FOMC: американский регулятор позитивно смотрит на экономику, но с осторожностью – на инфляционные тренды в США. Поскольку повышение ставки ФРС в декабре ни у кого не вызывает больших сомнений, оптимистичный взгляд на крупнейшую в мире экономику будет положительно воспринят рынками. Из макроотчетов наиболее значимыми представляются данные по ВВП Германии, композитный индекс PMI еврозоны, а также протоколы заседания ЕЦБ. Объемы торгов сегодня будут сниженными из-за длинных выходных в США (День благодарения).
Разнонаправленная динамика в США и Азии. США (S&P 500 -0.08%, DJIA -0.27%, NASDAQ +0.07%), Азия (Hang Seng +0.07%, Shanghai -0.86%, японские биржи закрыты из-за праздника). Фьючерсы на S&P 500 (+0.05%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $63.15 за барр. – ниже открытия.
Вчера: Смешанные драйверы. Котировки Brent пробили вверх уровень $63 за барр., благодаря указаниям на восстановление баланса нефтяного рынка и сокращение запасов энергоресурсов в США. Тем не менее энтузиазм был ограничен неоднозначными комментариями главы ФРС Джанет Йеллен.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.84% до $63.3 за барр.), рубль укрепился к доллару до 58.41, РТС (+1.00%), ММВБ-50 (+0.20%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС Глобал Маркетс, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.
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