Обнищание населения остановило инфляцию

В России отмечено снижение годовой инфляции до 2,4%

Год выдался аномальный, даже снег в июне выпадал, иронизирует главный экономист БКС Владимир Тихомиров, что уж тут удивляться растянувшемуся на месяцы замедлению инфляции, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как пишут «Ведомости», потребительские цены снова не растут: за неделю 14–20 ноября инфляция оказалась нулевой, а с начала месяца составила всего 0,1%, сообщил Росстат. В годовом выражении рост цен замедлился до очередного исторического минимума 2,4%, оценивает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой. Овощи и фрукты за неделю неожиданно подешевели на 0,1% – в ноябре такого еще не бывало, замечает он. До этого плодоовощная продукция дешевела последний раз 3–9 октября. Падение цен на фрукты и овощи, скорее всего, связано с рекордным урожаем и избытком их предложения, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

В теории низкая инфляция – это хорошо, но сейчас это скорее тревожный сигнал, считает Тихомиров: низкие цены явно не следствие роста производительности и снижения издержек предприятий. Замедляется все: промышленность, капитальные инвестиции, экономика в целом – об этом свидетельствуют последние данные Росстата. Правда, если бы на этом фоне еще и рост цен ускорялся – было бы хуже, добавляет он.

Инфляционные ожидания россиян в разы превосходят реальные значения «новогодних индексов», сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме (ее цитаты по «Интерфаксу»). Для наглядности ЦБ подсчитал два «новогодних индекса» – цены на наборы продуктов для традиционных блюд, таких как салат оливье и селедка под шубой, отметила Набиуллина. По данным ЦБ, оливье за год подорожал на 1,2%, приготовить его стоит около 312 руб., а селедка под шубой подешевела на 0,9% и стоит чуть больше 150 руб.

Потребительский спрос тоже растет слабо, говорит Тихомиров: приток покупателей с доходом средним и ниже среднего сокращается, ритейлеры вынуждены привлекать их, занижая цены и жертвуя маржой. Это заметно и по их отчетности, указывает он. Продавцы пытаются демпинговать, конкурируя за потребителей, согласна Орлова. А рост цен на непродовольственные товары может сдерживать обострившаяся конкуренция, считает она: в первом полугодии компании активно пополняли запасы и теперь могут позволить себе не индексировать цены. Ритейлеры могли оказаться не готовы к такому медленному росту экономики, считает она. За девять месяцев ВВП вырос на 1,6% – ниже, чем прогнозировало Минэкономразвития (1,8%).